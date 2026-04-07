Pembicaraan mengenai kemungkinan akuisisi klub Sevilla oleh dana investasi Five Eleven—yang dipimpin oleh Sergio Ramos sebagai investor utama—sedang berlangsung dan diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kedua belah pihak akan bertemu minggu depan untuk melanjutkan negosiasi, dan beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan ini akan digelar pada Selasa, 15 April mendatang.

Pertemuan ini terjadi setelah Sergio Ramos dan Five Eleven menandatangani surat niat pada pertengahan Januari lalu, dan sejak saat itu, proses due diligence telah dilakukan dan diselesaikan pada akhir Maret.

Selama periode ini, data keuangan klub telah dianalisis, dan jendela untuk menyelesaikan proses pembelian klub dibuka hingga akhir Mei, namun tenggat waktu awal pada akhir Mei digunakan untuk menentukan apakah kesepakatan akan diselesaikan atau tidak.

Tujuan awal dana investasi ini, yang memiliki pengalaman luas berkat keterlibatannya dalam Museum Legenda La Liga, adalah mengakuisisi sekitar 400 juta euro, termasuk utang Sevilla saat ini.

Dana tersebut berencana untuk mengakuisisi sekitar 65% dari klub Andalusia tersebut, namun, performa olahraga Sevilla saat ini akan menjadi faktor penentu dalam hal ini.

Setelah kekalahan pada Minggu lalu melawan Real Oviedo, Sevilla saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen La Liga dengan 31 poin, hanya terpaut dua poin dari Elche, tim pertama yang berada di zona degradasi.

Oleh karena itu, tanggal ini ditetapkan pada akhir Mei, karena pada saat itu posisi akhir Sevilla akan jelas.

Ramos memulai kariernya bersama Sevilla, sebelum menjalani tahun-tahun legendaris bersama Real Madrid, lalu memutuskan untuk kembali ke klub Andalusia tersebut untuk membela mereka pada musim 2023-2024.

Baca juga: Kesepakatan senilai 450 juta euro... Tugas berat di pundak Ramos



