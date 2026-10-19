Klub Zamalek membuka front baru dalam eskalasi ketegangan melawan Asosiasi Sepakbola Mesir, menyusul kontroversi wasit yang mengiringi laga el-Clasico melawan Al Ahly, setelah mereka menyatakan keberatan atas penolakan permintaan mereka untuk mendengarkan percakapan ruang teknologi video "VAR", seraya menuntut pengungkapan dasar-dasar yang dijadikan acuan oleh Asosiasi dalam mengambil keputusan tersebut, selain penjelasan atas sikap resminya terhadap situasi-situasi wasit yang memicu kontroversi.

Zamalek kalah dari rival tradisionalnya, Al Ahly, dengan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam kompetisi pekan keenam Liga Utama Mesir, sebelum klub berjuluk Putih itu mengajukan pengaduan resmi terhadap komite wasit, sutradara pertandingan, dan suporter Al Ahly, sebagai keberatan atas apa yang mereka sebut sebagai kesalahan-kesalahan wasit yang memengaruhi jalannya laga dan hasilnya.

Zamalek, hari ini, mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi balasan Asosiasi Sepakbola terkait pengaduan tersebut, dengan menegaskan apresiasinya terhadap balasan yang diterima, namun menyampaikan sejumlah keberatan atas beberapa poin yang termuat di dalamnya, terutama penolakan untuk membuka akses percakapan ruang teknologi video.

Klub tersebut mengatakan dalam pernyataannya: "Klub Zamalek telah menerima balasan resmi dari Asosiasi Sepakbola Mesir, terkait pengaduan yang diajukan klub setelah kesalahan-kesalahan wasit yang terjadi pada laga el-Clasico terakhir, yang merugikan klub. Dan sementara Zamalek menghargai balasan Asosiasi atas surat-surat yang diterimanya dari klub, Zamalek menegaskan bahwa ia terkejut dalam balasan tersebut bahwa Asosiasi telah mengambil keputusan sejak musim lalu untuk tidak mengizinkan klub-klub mendengarkan percakapan ruang video, terlebih karena Asosiasi tidak mengumumkan keputusan ini melalui salah satu platform resminya".

Klub berjuluk Putih itu menambahkan bahwa ia tidak menerima pemberitahuan resmi apa pun terkait keputusan ini, seraya menuntut Asosiasi Sepakbola mengungkapkan nomor berita acara rapat yang menghasilkan keputusan tersebut, guna mengakhiri pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar alasan penolakan permintaannya, terlebih karena Asosiasi, menurut pernyataan itu, menangani permintaan serupa dengan cara yang berbeda pada musim lalu.

Zamalek menuntut penjelasan atas kesalahan-kesalahan wasit

Keberatan Zamalek tidak berhenti pada berkas teknologi video, karena klub menegaskan bahwa balasan Asosiasi Sepakbola tidak memuat jawaban langsung dan jelas terkait situasi-situasi wasit yang mereka keluhkan selama laga melawan Al Ahly, yang menurut mereka memengaruhi jalannya pertandingan dan hasilnya.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa sejumlah pakar wasit telah menyampaikan pendapat yang mendukung bahwa Zamalek mengalami kerugian, seraya mempertanyakan alasan tidak diumumkannya sikap resmi yang jelas terhadap situasi-situasi yang menjadi keberatan, terutama di tengah pernyataan-pernyataan media dari ketua komite wasit, yang menurut klub memuat pengakuan atas ketidakadilan yang dialami tim dalam beberapa keputusan.

Zamalek menekankan perlunya mengumumkan sikap resmi terhadap situasi-situasi tersebut, dengan menilai bahwa hal itu merupakan langkah penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam kompetisi, serta menjelaskan kebenaran keputusan-keputusan yang memicu kontroversi usai laga el-Clasico.

Dalam konteks terkait, Zamalek menanggapi apa yang termuat dalam balasan Asosiasi Sepakbola terkait profesionalitas komite wasit dalam mendatangkan tim perangkat asal Slovenia yang memimpin pertandingan, seraya menuntut adanya mekanisme yang jelas dan diumumkan untuk memilih wasit asing guna memimpin laga-laga besar.

Klub tersebut juga menyerukan dilakukannya analisis resmi atas penampilan wasit asing, jauh dari segala bentuk keberpihakan atau basa-basi, demi menjamin penerapan standar yang seragam pada seluruh klub, serta berpegang pada aturan wasit tanpa diskriminasi.

Zamalek menutup pernyataannya dengan menegaskan kesungguhannya untuk menyelenggarakan kompetisi dalam suasana yang diliputi integritas dan transparansi, sehingga berkontribusi pada pengembangan sistem sepakbola Mesir, seraya menyebutkan bahwa kesetaraan antar-klub, yang ditegaskan komitmennya oleh Asosiasi Sepakbola dalam suratnya, merupakan dasar untuk mewujudkan keadilan yang terus-menerus dituntut oleh klub.



