Pertarungan Tiga Besar: 5 Tim Lolos... Posisi Aljazair Semakin Jelas... dan Peringkat Mungkin Menjadi Penentu

Persaingan untuk memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur 8 tim peringkat ketiga terbaik terus berlanjut, dengan hanya tersisa satu hari lagi menjelang putaran terakhir babak penyisihan grup.

Berdasarkan sistem baru Piala Dunia, dua tim teratas dari setiap grup akan lolos, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga.

Hingga saat ini, lima tim yang menempati posisi ketiga telah lolos, yaitu Swedia, Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, Paraguay, serta Senegal, sementara tiga tiket tersisa masih belum pasti dan akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan.

Timnas Aljazair bersaing ketat untuk salah satu slot tersebut, di mana mereka saat ini berada di posisi ketiga Grup 10 dengan 3 poin dan selisih gol -2, menjelang laga melawan Austria yang berada di posisi kedua dengan 3 poin dan selisih gol 0.

Situasi tim “Les Verts” kini sudah jelas, karena mereka sudah mengetahui apa yang dibutuhkan untuk lolos.

Untuk pertama kalinya, peringkat FIFA mungkin akan digunakan untuk menentukan tim yang lolos melalui "tiga besar terbaik", jika dua atau lebih tim memiliki jumlah poin, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, serta kartu kuning dan merah yang sama. Kemungkinan ini semakin nyata mengingat persaingan yang ketat hingga detik-detik terakhir.

Berikut ini kami sajikan posisi semua tim yang saat ini menempati peringkat ketiga

Ekuador (peringkat 24 dunia)

Timnas Ekuador telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar setelah mengumpulkan 4 poin, sehingga menjadi salah satu dari tim-tim peringkat ketiga terbaik. Setelah kalah dari Pantai Gading dan bermain imbang yang mengecewakan melawan Curaçao, mereka menghidupkan kembali harapan mereka dengan kemenangan berharga atas Jerman di putaran terakhir, sehingga memastikan lolos dan kini menunggu lawan mereka di babak berikutnya.

Swedia (peringkat 36 dunia)

Timnas Swedia juga memastikan lolos dengan mengumpulkan 4 poin. Setelah meraih kemenangan besar atas Tunisia di babak pertama, mereka puas dengan hasil imbang melawan Jepang, yang cukup untuk memastikan tempat mereka di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Bosnia dan Herzegovina (peringkat 61 dunia)

Bosnia dan Herzegovina merupakan tim dengan peringkat dunia terendah di antara tim-tim yang telah memastikan lolos sejauh ini, namun mereka berhasil mengumpulkan 4 poin berkat hasil imbang melawan Kanada dan kemenangan atas Qatar. Tim ini juga menjadi tim pertama yang secara resmi mengetahui lawannya di babak 32 besar, yaitu Amerika Serikat.

Paraguay (peringkat 37 dunia)

Tim nasional Paraguay menyelesaikan babak penyisihan grup di peringkat ketiga setelah mengalami kekalahan telak dari Amerika Serikat, kemudian menang atas Turki, sebelum bermain imbang dengan Australia pada pertandingan terakhir, sehingga mengumpulkan 4 poin dan mempertahankan posisinya di antara tim-tim yang lolos.

Senegal (peringkat 18 dunia)

Meskipun awalnya mengalami kesulitan dengan kekalahan dari Prancis dan Norwegia, tim Senegal bangkit dengan kuat dan menghancurkan Irak dengan skor 5-0, sehingga menambah perolehan poinnya menjadi 3 dan memperbaiki selisih golnya secara signifikan, yang memastikan lolosnya mereka ke babak selanjutnya.

Iran (peringkat 21 dunia)

Timnas Iran berada di grup yang kuat bersama Belgia dan Mesir, dan hanya mampu meraih tiga hasil imbang tanpa kemenangan. Nasibnya akan bergantung pada hasil grup-grup lainnya, dengan kemungkinan peringkat dunianya memberikan keunggulan jika harus menggunakan kriteria pemecah seri terakhir.

Kroasia (peringkat 13 dunia)

Kroasia merupakan tim dengan peringkat dunia tertinggi di antara semua tim yang saat ini berada di posisi ketiga. Setelah kekalahan awalnya dari Inggris, Kroasia masih memiliki peluang untuk finis di posisi kedua di grup jika mengalahkan Ghana, namun bahkan jika tetap di posisi ketiga, peringkat dunianya bisa menjadi senjata penting dalam perebutan tiket lolos.

Korea Selatan (peringkat 23 dunia)

Tim Korea Selatan tampil di bawah ekspektasi setelah kalah dari Meksiko dan Afrika Selatan, di mana mereka hanya mengumpulkan 3 poin sehingga nasib mereka bergantung pada hasil tim-tim lain, meskipun memiliki peringkat dunia yang baik.

Aljazair (peringkat 29 dunia)

Timnas Aljazair (dengan 3 poin dan selisih gol -2) masih mampu merebut posisi kedua di grupnya jika menang atas Austria untuk menjauhkan diri dari perhitungan rumit terkait posisi ketiga.

Sementara itu, hasil imbang mungkin juga cukup untuk memastikan lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik, yang menjadikan pertandingan terakhir ini sangat menentukan bagi “Les Verts”.

Jika kalah, situasi Aljazair akan menjadi rumit, dan lolosnya mereka melalui tiga tim terbaik tidak akan terjamin, karena sudah ada dua tim dengan 3 poin yang unggul dalam selisih gol, yaitu Iran (selisih gol 0) dan Korea Selatan (selisih gol -1).

Selain itu, ada Kroasia dengan 3 poin dan selisih gol -1, namun mereka akan menghadapi Panama; demikian pula, tim nasional Republik Demokratik Kongo memiliki satu poin dan akan menghadapi Uzbekistan.

Selain itu, timnas Aljazair bisa saja imbang dengan Skotlandia dengan selisih gol yang sama (-3) jika kalah dengan selisih satu gol dari Austria; dalam hal ini, tim Arab tersebut akan unggul berkat jumlah gol yang dicetak (dua gol berbanding satu gol untuk Skotlandia).

Skotlandia (peringkat 41 dunia)

Timnas Skotlandia memulai perjalanannya dengan kemenangan atas Haiti, namun kemudian kalah dari Maroko dan Brasil, sehingga berada dalam situasi yang rumit, sementara peringkat dunianya tidak memberikan keunggulan signifikan dibandingkan beberapa pesaingnya.

Republik Demokratik Kongo (peringkat 46 dunia)

Tim Kongo masih memiliki peluang untuk lolos, terutama karena mereka akan menghadapi Uzbekistan, yang memiliki peringkat dunia terendah (57), dalam pertandingan langsung yang dapat memberikan tiket lolos jika mereka berhasil menang.

Uruguay (peringkat 19 dunia)

Meskipun menduduki peringkat ke-19 dunia, timnas Uruguay harus tersingkir lebih awal dari turnamen ini, setelah gagal meraih kemenangan apa pun selama babak penyisihan grup, hanya meraih dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde, sebelum akhirnya kalah dari Spanyol, sehingga menjadi tim peringkat ketiga pertama yang secara resmi kehilangan peluang lolos.

Bagaimana peringkat tim-tim peringkat ketiga terbaik sejauh ini?

Tim yang lolos

1- Swedia (Grup 6): Bermain 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol (0).

2- Ekuador (Grup V): Bermain 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol (0).

3- Bosnia dan Herzegovina (Grup 2): Bermain 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol (-1).

4- Paraguay (Grup 4): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol (-2).

5- Senegal (Grup Kesembilan): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (+2).

Menunggu nasib mereka

6- Iran (Grup VII): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (0).

7- Kroasia (Grup 12): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (-1).

8- Korea Selatan (Grup I): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (-1).

9- Aljazair (Grup X): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (-2).

10- Skotlandia (Grup III): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol (-3).

11- Uruguay (Grup VIII): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 2 poin, selisih gol (-1) (telah dipastikan tersingkir).

12- Republik Demokratik Kongo (Grup Kesebelas): Telah memainkan dua pertandingan, mengumpulkan satu poin, selisih gol (-1).

Bagaimana FIFA menentukan tim-tim peringkat ketiga terbaik?

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), peringkat tim-tim yang menempati posisi ketiga di masing-masing grup ditentukan berdasarkan kriteria berikut secara berurutan:

1- Jumlah poin terbanyak yang diraih dalam semua pertandingan grup.

2- Selisih gol terbaik dalam semua pertandingan grup.

3- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam semua pertandingan grup.

4- Skor tertinggi dalam poin perilaku disiplin tim (pemain dan staf teknis) berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah dalam semua pertandingan grup.

5- Tim yang memiliki poin sama akan diurutkan berdasarkan edisi terbaru dari peringkat dunia FIFA yang telah diterbitkan.

6- Jika masih terjadi kesamaan, tim-tim tersebut akan diurutkan berdasarkan edisi FIFA Ranking yang langsung mendahului edisi terbaru, dengan terus merujuk ke edisi-edisi sebelumnya secara berurutan hingga urutan tersebut ditentukan.