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Cristiano Ronaldo memimpin komunitas sepak bola dunia dalam memberikan dukungan kepada Khvicha Kvaratskhelia setelah winger itu mengalami cedera lutut parah. Bintang Paris Saint-Germain tersebut terancam absen lama setelah hasil pemindaian mengonfirmasi kabar terburuk bagi klub raksasa Ligue 1 itu.

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Pukulan telak bagi Kvaratskhelia dalam laga Liga Champions

Paris Saint-Germain mendapat pukulan telak setelah Kvaratskhelia mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL). Pemain tim nasional Georgia itu mengalami cedera saat PSG meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions. Klub mengonfirmasi parahnya cedera pada lutut kanannya setelah ia berbenturan keras dengan Xavi Espart dalam laga penting di kompetisi Eropa tersebut.

Pemain berusia 25 tahun itu kini diperkirakan akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang sebelum memulai proses pemulihan yang panjang. Meski juara Prancis itu belum memberikan perkiraan waktu pasti untuk kepulangannya, cedera seperti ini biasanya membuat pemain absen hingga akhir musim. Ini menjadi pukulan telak bagi pemain yang dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat peraih Ballon d'Or setelah tampil gemilang musim lalu, ketika ia mencetak 19 gol dalam 48 penampilan di semua kompetisi dan membawa PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut.

Ronaldo beri pesan penyemangat kepada bintang PSG

Kalangan sepakbola segera memberikan dukungan kepada pemain sayap tersebut, termasuk bintang Al-Nassr Ronaldo. Ronaldo, yang juga telah menghadapi berbagai tantangan akibat cedera sepanjang kariernya yang gemilang, menulis komentar menyentuh di halaman Instagram pemain Georgia itu untuk memberinya sudut pandang.

“Pertarungan tersulit dalam sepakbola sering kali adalah yang tidak dilihat siapa pun. Saya tahu bagaimana rasanya, Kvara,” tulis Ronaldo dalam pesan dukungannya. “Namun, jangan pernah lupakan apa yang membawamu sejauh ini, dan jangan biarkan satu masa sulit membuatmu meragukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jaga terus semangat itu. Yang terbaik darimu masih akan datang.” Kata-kata pemain veteran itu menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk pulih dari cedera ligamen jangka panjang.

Getty Images

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Rekan-rekan setim dukung pemain Georgia yang cedera

Rekan-rekan setim Kvaratskhelia di Parc des Princes juga segera membanjiri media sosialnya dengan pesan dukungan. Ousmane Dembele termasuk yang menunjukkan kepeduliannya kepada sesama penyerang itu. Pemenang Ballon d'Or 2025 tersebut membagikan pesan singkat di Instagram Story-nya: “Tetap kuat, Kvara.”

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Desire Doue menjadi salah satu pemain PSG yang paling vokal, menyampaikan pesan penyemangat bernuansa spiritual kepada sesama penyerang itu. “Tetap kuat, saudaraku. Kamu akan kembali lebih kuat. Tuhan bersamamu,” kata Doue. Dukungan bersama ini akan sangat penting bagi Kvaratskhelia saat ia harus meninggalkan lapangan untuk menjalani perawatan selama beberapa waktu ke depan.

Kvaratskhelia berjanji kembali lebih kuat

Dalam pernyataan publiknya, Kvaratskhelia merenungkan cedera yang datang tak terduga itu dan kesiapannya menghadapi tantangan tersebut. “Saya pikir saya siap menghadapi segalanya, tetapi ternyata tidak, dan saya menyadari bahwa Tuhan memilih saya dan jika saya melindungi para pemain di lapangan lain, saya siap menjalani bulan-bulan ini dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata,” tulisnya dalam unggahan menyentuh yang mendapat respons dari jutaan pengikutnya.

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Bintang Georgia itu menutup pesannya dengan berterima kasih kepada para pendukungnya dan menegaskan kembali komitmennya kepada penggemar yang terus mendukungnya sejak ia pindah ke Paris. “Saya tahu saya harus kembali lebih kuat demi orang-orang yang selalu mendukung saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun. Terima kasih atas dukungan kalian semua, sampai jumpa lagi,” tambahnya.