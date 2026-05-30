Pertarungan tendangan bebas yang berpotensi menentukan hasil final Liga Champions UEFA antara Arsenal dan Paris Saint-Germain

Kita tinggal beberapa jam lagi menjelang final Liga Champions, dan sebagai seorang analis, saya tak bisa menahan diri untuk tidak menganalisis area-area di mana Arsenal bisa mengancam PSG dan di mana PSG bisa mendominasi jalannya pertandingan.

Secara pribadi, saya tidak berpikir PSG perlu banyak mengubah apa yang telah membawa mereka sampai di sini. Dalam hal penguasaan bola, Arsenal menghadirkan tantangan yang berbeda dari yang dihadapi PSG saat melawan Bayern. Bayern bisa mengancam melalui beberapa penyerang elit seperti Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, dan Luis Díaz, yang memaksa penyesuaian pertahanan secara terus-menerus. Kekuatan Arsenal terletak di tempat lain.

Tim Arsenal ini mungkin merupakan tim terbaik dalam permainan tanpa bola di dunia sepak bola saat ini. Organisasi, kekompakan, dan kemampuan mereka mengontrol ruang membuat mereka sangat sulit ditembus, terutama di final di mana selisihnya tipis dan peluang langka.

Namun demikian, Arsenal tidak boleh terjebak dalam pertarungan satu lawan satu murni dan mencoba menandingi intensitas PSG di seluruh lapangan. Jika mereka kehilangan struktur atau menjadi terlalu agresif dalam menekan, PSG memiliki kualitas teknis dan rotasi posisi untuk memecah pertahanan mereka.

Namun, satu area di mana Arsenal benar-benar memiliki keunggulan adalah tendangan bebas. Tendangan sudut khususnya tetap menjadi salah satu senjata paling berbahaya dalam gudang senjata Mikel Arteta, dan angka-angka terbaru menunjukkan bahwa PSG telah menunjukkan tanda-tanda kerentanan dalam fase permainan ini.

Mari kita selami data dan lihat bagaimana final ini bisa ditentukan.

Kekuatan Arsenal

Produktivitas tendangan bebas Arsenal memang menurun dibandingkan level luar biasa yang mereka capai pada paruh pertama musim ini, namun sejak jeda internasional Maret, mereka kembali menjadi ancaman konsisten dari situasi bola mati. Meskipun banyak pembahasan seputar Arsenal seringkali menyederhanakan ancaman serangan mereka menjadi tendangan sudut dan tendangan bebas, kenyataannya tendangan bebas tetap menjadi salah satu cara paling efektif untuk menciptakan peluang berkualitas tinggi melawan lawan elit. Dengan semakin sulitnya mencetak gol dari permainan terbuka dalam beberapa bulan terakhir, Arsenal telah menemukan keseimbangan yang lebih baik pada saat yang tepat, mempertahankan ancaman tendangan bebas mereka sambil tetap kompetitif dalam penguasaan bola.

Jika melihat secara spesifik tendangan sudut sejak 1 April, umpan-umpan paling berbahaya Arsenal umumnya datang dari sisi kanan, menargetkan area tengah antara kotak enam yard dan titik penalti. Namun, data juga menunjukkan kesediaan untuk memvariasikan pendekatan mereka. Selain umpan melengkung ke dalam yang tradisional, Arsenal semakin sering mencampurkan rutinitas tendangan sudut pendek dan aksi sekunder di tepi kotak penalti, mirip dengan pola-pola yang terlihat saat melawan Newcastle. Tujuannya tampak jelas: menciptakan ketidakpastian dan memaksa struktur pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman, bukan hanya umpan awal.

Data kontekstual memperkuat gambaran ini. Pola tendangan sudut Arsenal yang paling produktif terkonsentrasi di sekitar zona target tengah, dengan Bukayo Saka dan Noni Madueke menghasilkan banyak ancaman dari sisi kanan. Baik melalui umpan langsung ke area enam yard atau skema yang dirancang untuk menciptakan peluang fase kedua, Arsenal terus menemukan cara untuk menciptakan peluang tembakan dari situasi di mana margin seringkali sangat tipis.

Apakah PSG Akan Membantu Arsenal?

Jika Arsenal sedang mencari celah untuk mencetak gol, pertahanan PSG dalam situasi tendangan sudut belakangan ini mungkin bisa menjadi salah satu solusinya. Meskipun tim asuhan Luis Enrique telah menjadi salah satu tim terkuat di Eropa selama sebagian besar musim ini, statistik pertahanan mereka dalam situasi tendangan sudut sejak bulan April menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Beberapa peluang yang tercipta berasal dari area tengah dekat gawang, zona yang sangat mirip dengan area yang paling sering menjadi target Arsenal saat melakukan serangan dari tendangan sudut.

Angka-angka tersebut tidak cukup mengkhawatirkan untuk menyebut PSG sebagai tim yang lemah dalam bertahan saat tendangan sudut, tetapi angka-angka tersebut menyoroti potensi kelemahan dalam pertandingan di mana peluang mungkin langka. PSG telah kebobolan jumlah tendangan sudut yang relatif tinggi dalam beberapa pekan terakhir dan telah membiarkan lawan menciptakan peluang dari koridor tengah yang sama yang paling sering diserang Arsenal dengan agresif. Dalam final yang kemungkinan besar akan ditentukan oleh beberapa momen krusial, ini mungkin area paling jelas di mana kekuatan terbesar Arsenal sejalan langsung dengan salah satu kelemahan PSG yang baru-baru ini muncul.

Melihat konteksnya, PSG baru-baru ini kebobolan beberapa peluang berkualitas tinggi dari area tengah, terutama di sisi kanan struktur pertahanan mereka. Kebetulan, itulah juga tempat di mana Arsenal menciptakan sebagian besar ancaman tendangan sudut mereka sejak April, menciptakan tumpang tindih yang menarik antara zona serangan favorit Arsenal dan salah satu kelemahan pertahanan PSG baru-baru ini.

Oleh karena itu, tendangan bebas mungkin menjadi salah satu jalan paling jelas bagi Arsenal untuk mencetak gol. Namun, final jarang ditentukan oleh satu fase permainan saja. Untuk memahami di mana pertarungan yang lebih luas ini bisa dimenangkan atau dikalahkan, kita sekarang mengalihkan perhatian ke permainan terbuka.

Kesimpulan

Final Liga Champions seringkali ditentukan oleh momen-momen tertentu, bukan periode dominasi yang berkelanjutan. Selama 90 menit, PSG mungkin memiliki penguasaan bola lebih banyak dan mengontrol wilayah lebih lama, tetapi Arsenal memiliki senjata yang mampu mengubah jalannya pertandingan dari satu situasi saja.

Data menunjukkan tumpang tindih yang jelas antara rutinitas tendangan sudut favorit Arsenal dan area di mana PSG baru-baru ini menunjukkan kelemahan saat bertahan dari situasi bola mati. Meskipun PSG tetap menjadi salah satu tim terkuat di Eropa secara keseluruhan, pertahanan mereka dalam situasi tendangan sudut baru-baru ini memberikan Arsenal rute potensial menuju gawang yang tidak memerlukan pemecahan pertahanan salah satu tim penguasaan bola terorganisir terbaik di benua ini.

Itu tidak berarti Arsenal akan mendominasi dari tendangan sudut, juga tidak berarti PSG tiba-tiba menjadi lemah dalam fase permainan ini. Sebaliknya, hal ini menyoroti salah satu dari sedikit area di mana kekuatan terbesar Arsenal tampaknya sejalan langsung dengan kelemahan PSG baru-baru ini.

Dalam final di mana selisih skor kemungkinan akan sangat tipis, hal itu mungkin saja menjadi satu-satunya yang dibutuhkan Arsenal.



