Pertarungan Ronaldo dan Messi semakin dekat... Apa yang menanti Portugal di babak kualifikasi Piala Dunia?

Tim nasional Portugal semakin dekat untuk memastikan tiket lolos ke babak kedua Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan telak atas Uzbekistan. Lalu, apa yang menanti mereka jika berhasil lolos?

Timnas Portugal, yang mengawali Piala Dunia dengan hasil mengecewakan berupa hasil imbang mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo, berhasil bangkit dengan kuat dan menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada Rabu malam ini dalam pertandingan putaran kedua Grup 11.

Klasemen grup setelah pertandingan Portugal melawan Uzbekistan

Timnas Portugal kini mengoleksi 4 poin dan memuncaki grup untuk sementara, sementara timnas Uzbekistan menelan kekalahan keduanya di turnamen ini – setelah sebelumnya kalah dari Kolombia – sehingga gagal meraih poin apa pun dan berada di posisi keempat.

Di sisi lain, timnas Kolombia menempati posisi kedua di grup dengan 3 poin, dan dapat merebut kembali posisi teratas jika berhasil mengalahkan Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan putaran kedua yang akan digelar dini hari Rabu besok.

Timnas Portugal berpotensi menyelesaikan babak penyisihan grup sebagai pemuncak klasemen atau di posisi kedua; mereka juga dipastikan akan menempati setidaknya posisi ketiga di grup ini karena Uzbekistan tidak mungkin melampaui perolehan poin tim Eropa tersebut.

Pertandingan antara Portugal dan Kolombia pada putaran ketiga dini hari Minggu mendatang akan menjadi penentu perebutan puncak klasemen grup.

Apa yang menanti Portugal di babak 16 besar?

Menurut situs resmi FIFA, jika timnas Portugal menyelesaikan babak penyisihan grup sebagai juara Grup 11, mereka akan bertemu dengan tim peringkat ketiga dari salah satu grup 4, 5, 9, 10, atau 12 di babak 16 besar.

Sedangkan jika tim asuhan pelatih Roberto Martínez menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua, mereka akan menghadapi runner-up Grup 12, yang terdiri dari Inggris, Ghana, Panama, dan Kroasia, dengan catatan bahwa tim Afrika tersebut saat ini menduduki posisi kedua.

Dalam skenario terburuk, jika tim Portugal lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik, mereka akan berhadapan dengan pemuncak grup terakhir, yang saat ini adalah timnas Inggris.

Apakah laga impian semakin dekat?

Jika tim Portugal menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi teratas, mereka akan menghadapi pertandingan bersejarah melawan Argentina di perempat final, di mana dua legenda, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, akan saling berhadapan.

Timnas Argentina telah memastikan posisi teratas di Grup 10 terlepas dari hasil pertandingan mereka melawan Yordania, setelah memenangkan dua pertandingan pertama melawan Aljazair dan Austria.

Skenario ini bergantung pada kemampuan timnas Portugal untuk mempertahankan posisi puncaknya hingga akhir babak penyisihan grup, serta kedua tim berhasil melewati babak kedua dan ketiga.

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