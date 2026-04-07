Pertarungan rekor... Yamal mengancam tahta Haaland dalam laga melawan Atlético

Lamine Yamal, bintang Barcelona, berupaya memecahkan rekor yang dipegang oleh penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, dalam laga melawan Atlético Madrid yang akan digelar besok Rabu, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Pemain internasional Spanyol ini memiliki motivasi besar di turnamen ini, terutama karena ia akan menghadapi lawan yang memiliki sejarah persaingan dengan Barcelona.

Yamal telah mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 8 pertandingan yang ia jalani di edisi kompetisi saat ini.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, jika Yamal berhasil mencetak atau menciptakan gol melawan Atletico, ia akan menjadi pemain termuda dalam sejarah yang berkontribusi pada setidaknya 10 gol dalam satu edisi Liga Champions, pada usia 18 tahun dan 269 hari.

Menurut jaringan statistik "Opta", Yamal akan melampaui rekor Erling Haaland yang mencetak 10 gol dan satu assist pada usia 19 tahun dan 212 hari selama musim 2019-2020.

Winger Blaugrana ini absen dalam dua pertandingan di turnamen musim ini: yang pertama karena cedera saat melawan Newcastle di babak pertama, dan yang kedua karena skorsing saat melawan Slavia Praha.



Baca juga: Yamal: Teman-temanku di Barcelona "semuanya mata-mata"!