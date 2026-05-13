Pertarungan perebutan gelar bersejarah di Skotlandia mendekati puncaknya setelah aksi penyelamatan dramatis di menit ke-99 (!)

Persaingan perebutan gelar yang mungkin akan menjadi sejarah di Skotlandia semakin mendekati puncak yang menegangkan. Hearts dan Celtic sama-sama memenangkan pertandingan mereka pada Rabu malam, sehingga semuanya akan ditentukan pada putaran terakhir. Di putaran tersebut, sang pemuncak klasemen Hearts dan tim peringkat kedua Celtic justru akan saling berhadapan.

Hearts - Falkirk 3-0

Ketegangan terasa kental di Hearts, dan hal itu terlihat jelas pada fase awal pertandingan. Pemuncak klasemen tampak sedikit gugup, melihat gol Falkirk dianulir, namun kegugupan itu hilang sepenuhnya setelah setengah jam. Dua gol dalam dua menit membuat Tynecastle Park bergemuruh.

Frankie Kent menjulang tinggi di atas semua orang dan menyundul bola dari tendangan sudut untuk mencetak gol 1-0, kemudian Cameron Devlin beruntung mendapatkan bola di kakinya lima menit kemudian dan menggandakan keunggulan. Di fase akhir, pesta semakin meriah ketika Blair Spittal mencetak gol 3-0.

Motherwell - Celtic 2-3

Motherwell seolah membantu Hearts menuju gelar juara, karena tim ini langsung memimpin atas Celtic yang berada di peringkat kedua. Tekanan tinggi membuahkan gol pada menit ke-17 oleh Elliot Watt, setelah Viljami Sinisalo tak mampu menahan bola yang mudah dijangkau: 1-0.

Namun, Celtic tidak menyerah dan mulai mengejar ketertinggalan. Setelah tekel keras, bola secara kebetulan jatuh ke kaki Daizen Maeda, yang dengan cerdik mengarahkan bola ke sudut jauh: 1-1. Benjamin Nygren juga mencetak gol indah dalam waktu kurang dari satu jam, yang membawa Celtic unggul 1-2.

Selama lima menit, segalanya tampak berjalan sangat buruk bagi Celtic. Di tengah kekacauan, Liam Gordon mencetak gol menjadi 2-2, yang secara tidak resmi memastikan gelar juara jatuh ke tangan Hearts. Namun, Celtic lolos dari ketegangan: melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Kelechi Iheanacho pada menit ke-99 (!), skor akhirnya menjadi 2-3.

Dengan demikian, segalanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir, Sabtu mendatang, saat Celtic menjamu Hearts di kandang sendiri. Hearts saat ini memimpin klasemen dengan selisih satu poin. Jadi, hasil imbang saja sudah cukup bagi Hearts untuk meraih gelar juara bersejarah. Sejak musim 1984/85, tidak ada klub lain selain Celtic dan Rangers yang berhasil merebut gelar juara di Skotlandia. Saat itu, Aberdeen asuhan Sir Alex Ferguson-lah yang menjadi yang terkuat.