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Penyerang Jerman Kai Havertz mengungkapkan bahwa ia sudah bergurau dengan rekan setimnya di Arsenal, Jurrien Timber, soal pertemuan mereka yang akan datang di UEFA Nations League. Havertz juga menanggapi perdebatan yang masih berlangsung mengenai posisi terbaiknya di lapangan.

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Rival dari London Utara siap berduel di Berlin

Penyerang Jerman Kai Havertz bersiap menghadapi pertemuan sengit ketika Jerman melawan Belanda dalam laga penentuan UEFA Nations League. Di kubu lawan ada rekan setimnya di Arsenal, Jurrien Timber, yang menambah daya tarik duel penting Grup A2 di Berlin.

Kedua pemain tampil gemilang bersama klub dan tim nasional masing-masing, sehingga duel langsung mereka di lapangan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan malam itu.

Saling menggoda dengan Jurrien Timber

Berbicara kepada media, Havertz mengungkapkan bahwa ia dan Timber sudah saling melontarkan peringatan bernada gurauan tentang pertandingan tersebut saat latihan di London Utara pekan lalu.

“Ya, kami sudah bercanda soal pertandingan ini pekan lalu. Tentu saja, kami berdua tidak ingin kembali ke London dengan kekalahan,” kata Havertz sambil tersenyum.

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“Timber adalah pemain luar biasa, berkarakter kuat, dan baru mencetak dua gol kemarin. Dia banyak membantu timnya, dan kami harus memastikan bisa menghentikannya besok!”

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Nyaman bermain di berbagai posisi

Havertz juga menanggapi perdebatan publik yang terus berlanjut mengenai posisi terbaiknya, apakah ia lebih cocok dimainkan sebagai penyerang nomor sembilan murni atau lebih ke belakang di lini tengah. Setelah tampil menonjol dalam berbagai peran bersama Arsenal di bawah Mikel Arteta dan tim nasional Jerman, sang penyerang menegaskan bahwa perdebatan itu tidak mengganggunya.

“Menurut saya pribadi, itu bukan masalah besar. Tentu saja, jika Anda bermain sebagai nomor 9, orang membayangkan seorang penyerang murni yang memainkan 50-60 pertandingan di posisi itu,” jelas Havertz.

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“Saya memang bermain di posisi nomor 9 hampir sepanjang waktu, tetapi saya juga sering dimainkan sebagai gelandang serang [nomor 10] atau gelandang box-to-box [nomor 8].”

Fokus sepenuhnya untuk memenangi pertandingan

Saat membahas tanggung jawab taktisnya, Havertz menegaskan bahwa membantu timnya meraih kemenangan lebih penting daripada label posisi yang disematkan kepadanya.

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“Perdebatan soal posisi itu selalu ada dan akan selalu ada; saya sudah menerimanya. Pada akhirnya, saya adalah pemain yang turun ke lapangan dengan satu tujuan: memenangi pertandingan, di mana pun saya ditempatkan,” ujar Havertz.

“Saya berusaha mencetak gol dan memberikan assist ketika bermain sebagai penyerang, dan yang terpenting adalah tim menang. Saya memahami perdebatan publik itu, tetapi saya tahu latar belakang saya dan fleksibilitas peran yang saya jalani.”