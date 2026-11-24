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Perdebatan dalam kasus final Piala Afrika 2025 tidak lagi berkisar pada kejadian di pertandingan, tetapi telah bergeser ke titik yang lebih sensitif: sejauh mana keabsahan prosedur yang akan berujung pada putusan akhir.

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Di tengah pergeseran ini, muncul analisis hukum dari Mourad El Ajouti, ketua Klub Pengacara Maroko, yang menempatkan kontak telepon yang dilaporkan terjadi antara salah satu arbiter panel dan presiden Federasi Sepak Bola Senegal dalam kerangka hukumnya yang tepat.

Setelah Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengirimkan surat resmi kepada kepaniteraan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang memberitahukan terjadinya kontak tersebut, El Ajouti menyampaikan kajian hukum yang menyeluruh. Ia menilai bahwa peristiwa itu, jika terbukti, tidak dapat diperlakukan sebagai insiden kebetulan, melainkan sebagai persoalan yang menyentuh inti arbitrase itu sendiri.

El Ajouti, dalam pernyataan yang dikutip situs Maroko Hespress, mengatakan: "Jika kebenaran peristiwa ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar kendala prosedural, melainkan menyentuh keabsahan susunan panel arbitrase itu sendiri, dan dampaknya meluas hingga ke keabsahan putusan arbitrase apa pun yang mungkin dikeluarkan oleh panel ini."

Ketua Klub Pengacara Maroko itu memulai analisisnya dari prinsip dasar arbitrase olahraga internasional, yakni independensi dan imparsialitas arbiter. Menurut penjelasannya, Pasal R33 Kode Arbitrase Olahraga mewajibkan setiap arbiter bersikap independen dan imparsial terhadap para pihak serta tetap demikian sepanjang proses berlangsung, sekaligus wajib segera mengungkapkan setiap keadaan yang dapat menimbulkan keraguan yang sah atas independensi atau imparsialitasnya.

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Ia menambahkan bahwa kewajiban ini tidak hanya bersumber dari Kode CAS, tetapi juga berlandaskan hukum Swiss, mengingat markas pengadilan tersebut berada di Lausanne. Ayat 3 Pasal 182 Undang-Undang Federal Swiss tentang Hukum Perdata Internasional mewajibkan jaminan kesetaraan antara para pihak dan penghormatan atas hak mereka untuk didengar, dalam proses yang bersifat kontradiktif yang memungkinkan setiap pihak mengetahui dan menanggapi apa pun yang diajukan dalam sengketa.

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El Ajouti berpendapat bahwa setiap komunikasi yang berlangsung di luar saluran prosedural resmi, secara empat mata antara seorang arbiter dan salah satu pihak, mengenai perkara yang masih dalam tahap musyawarah, bertentangan dengan jaminan-jaminan tersebut. Sebabnya, komunikasi semacam itu membuat pihak lain tidak mengetahui isinya dan kehilangan kesempatan untuk menanggapinya, belum lagi persoalan yang ditimbulkannya terkait kewajiban pengungkapan.

Ia menegaskan bahwa standar yang digunakan dalam kasus semacam ini tidak mensyaratkan pembuktian adanya pengaruh nyata kontak tersebut terhadap putusan. Cukup dengan adanya keadaan yang dapat menimbulkan keraguan yang sah mengenai imparsialitas dan independensi, sementara tingkat keseriusan peristiwa diukur dari sifat kontak, isinya, dan sejauh mana kaitannya dengan perkara.

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Mengenai jalur prosedural yang tersedia bagi Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, El Ajouti menjelaskan bahwa Pasal R34 Kode tersebut memberikan hak kepada setiap pihak untuk mengajukan keberatan terhadap arbiter ketika muncul keadaan yang menimbulkan keraguan semacam itu, dengan syarat permohonan diajukan dalam tenggat tujuh hari sejak tanggal diketahuinya alasan keberatan. Permohonan itu kemudian diputuskan oleh otoritas yang berwenang di Dewan Internasional Arbitrase Olahraga.

Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya membedakan antara surat pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut, yang bertujuan mendokumentasikannya dan memberitahukannya kepada pengadilan, dengan permohonan keberatan resmi, yang tunduk pada syarat dan tenggat waktu yang ketat.

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Adapun mengenai dampak lanjutan, El Ajouti menjelaskan bahwa terbitnya putusan tidak serta-merta mengakhiri perdebatan soal keabsahan susunan panel. Pasal 190 Undang-Undang Federal Swiss memungkinkan putusan arbitrase digugat di Pengadilan Federal Swiss jika susunan panel mengandung cacat hukum atau terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, dalam tenggat 30 hari.

Dalam konteks ini, ia merujuk pada preseden perenang China Sun Yang, ketika Pengadilan Federal Swiss pada 22 Desember 2020 membatalkan putusan arbitrase karena adanya keadaan yang menimbulkan keraguan yang sah atas imparsialitas salah satu arbiter, sehingga sengketa tersebut diperiksa ulang oleh panel baru.

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El Ajouti menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa jaminan independensi dan imparsialitas bukanlah kewajiban formal semata, melainkan syarat mendasar yang pelanggarannya dapat memengaruhi nasib seluruh proses. Selain itu, arbiter yang melanggar dapat menghadapi tindakan yang menyangkut status profesionalnya, hingga dicoret dari daftar arbiter terakreditasi.