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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Pertarungan di hari ulang tahun! Spalletti yang tengah mendapat tekanan menuntut para bintang Juventus berjuang pantang menyerah seusai retret

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Pelatih Juventus Luciano Spalletti meminta timnya menunjukkan respons mental yang tak tergoyahkan menjelang laga Serie A melawan Napoli pada Minggu. Setelah kalah 2-0 dari Genoa dan menjalani pemusatan latihan wajib jelang pertandingan, Spalletti menyatakan tekadnya untuk membawa Juventus kembali ke jalur yang tepat.

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Juventus yang tertekan ingin segera bangkit di Turin

Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium di tengah tekanan besar setelah menelan kekalahan 2-2 dari Genoa pada laga tengah pekan. Setelah kekalahan ketiga klub di liga itu, kepala eksekutif Giovanni Carnevali menyampaikan teguran keras di ruang ganti dan menempatkan skuad dalam pemusatan latihan menjelang pertandingan.

Pertandingan ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-129 Juventus pada 1 November.

Spalletti akan menghadapi mantan klubnya, Napoli, yang ia antarkan meraih gelar Serie A pada 2023.

Spalletti tuntut ketangguhan mental skuad

Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Spalletti menegaskan bahwa ketangguhan mental akan menentukan hasil laga. “Hanya ada satu cara untuk memenangi pertandingan, yaitu menunjukkan tekad yang lebih besar,” kata Spalletti.

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“Kami membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dipatahkan, karena kekuatan fisik bisa memudar, tetapi kekuatan mental tidak.”

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“Saya dan tim ingin membawa Juventus kembali ke jalur yang benar. Itulah tujuan hidup dan kerja kami, dan kami harus mendapatkan kembali rasa hormat yang telah ditarik oleh sebagian orang,” tegas sang pelatih.

Spalletti dukung pemusatan latihan dan puji persahabatannya dengan Allegri

Spalletti membela keputusan klub mewajibkan skuad mengikuti pemusatan latihan menjelang pertandingan. “Ketika keadaan tidak berjalan baik, pemusatan latihan bisa bermanfaat... Saya yakin ikatan emosional yang sama dapat membantu kami menemukan kembali wibawa yang tenang, yang membuat orang-orang menghormati kami,” ujar Spalletti.

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Ia juga memuji pelatih Napoli, Allegri: “Saya akan senang jika Max berada di samping saya di bangku cadangan. Saya akan menemuinya setelah pertandingan karena ia teman baik dan pelatih hebat.”

Spalletti menegaskan bahwa ia tetap nyaman melatih di tengah sorotan tajam.

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Juventus bertekad menghidupkan kembali kiprah di Serie A

Juventus mengincar kemenangan penting di kandang untuk meredakan tekanan yang terus meningkat dan menyalip Napoli di klasemen.

Spalletti akan mengambil keputusan akhir soal susunan pemain menjelang sepak mula di Allianz Stadium.

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Juventus menghadapi pertandingan hari Minggu dengan tekad memberikan hasil bagi para pendukungnya.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.