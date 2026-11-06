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Tom Bischof telah membuktikan diri sebagai pengganti yang bisa diandalkan bagi Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic di FC Bayern musim ini. Atau bahkan lebih dari itu?

Tom Bischof sudah lama dikenal memiliki kemampuan mengumpan yang cerdik dan teknik menembak yang bagus. Namun, kini pemain berusia 21 tahun itu untuk pertama kalinya juga menunjukkan daya juangnya di panggung terbesar. Itu ia lakukan justru saat menghadapi Atletico Madrid, yang pernah disebut Thomas Müller sebagai "para pembuat onar terbesar di sepakbola Eropa".

Dalam kemenangan 2-0 FC Bayern atas Atletico pada Selasa, Bischof secara agak mengejutkan masuk susunan pemain utama menggantikan Aleksandar Pavlovic yang mengalami sedikit gangguan fisik. Bermain bersama Joshua Kimmich, ia kemudian menampilkan performa yang secara keseluruhan menunjukkan kematangan mengesankan.

Seperti biasa, Bischof tampil tenang saat menguasai bola. Tembakan jarak jauhnya yang diblok juga mengawali gol pembuka Lennart Karl. Namun, yang paling menonjol adalah kerja kerasnya saat tidak menguasai bola. Menurut situs statistik WhoScored , Bischof mencatatkan enam tekel sukses, sekaligus mencetak rekor pada musim Liga Champions yang sedang berlangsung. Beberapa kali ia merebut bola dan mengawali serangan yang bagus. Tingkat keberhasilannya dalam duel, yakni 78 persen, juga sangat tinggi.

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Penampilan Bischof di Madrid menjadi puncak sementara dari perkembangannya yang mengesankan di FC Bayern. Kini ia telah menjadi alternatif yang bisa diandalkan bagi Kimmich dan Pavlovic, dua gelandang bertahan yang secara nominal menjadi pilihan utama. Bischof bahkan mungkin mulai ikut bersaing memperebutkan tempat sebagai pemain inti di lini tengah. Dengan demikian, pertaruhan jajaran petinggi klub, termasuk direktur olahraga Max Eberl, mulai membuahkan hasil.

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Tom Bischof mengambil alih peran Leon Goretzka di FC Bayern

Bischof bergabung dengan FC Bayern dari TSG Hoffenheim pada 2025 tanpa biaya transfer. Pada musim pertamanya, ia memantapkan diri sebagai pemain skuad yang serbabisa. Alih-alih dimainkan di posisi terbaiknya di lini tengah, ia lebih sering ditempatkan di kedua sisi pertahanan. Dari total 1.655 menit bermain, hanya 271 menit yang ia jalani di tengah, tempat Leon Goretzka menjadi pengganti pertama Kimmich dan Pavlovic.

Goretzka meninggalkan FC Bayern pada musim panas tanpa biaya transfer. Alih-alih merekrut pengganti dari luar seperti yang diserukan sejumlah pihak, para petinggi klub menaruh kepercayaan kepada Bischof dan bahkan memberinya nomor punggung 8 milik Goretzka sebagai simbol kecil statusnya. "Kami menaruh harapan dan kepercayaan besar kepadanya. Saya yakin dia sudah matang untuk peran itu dan akan berkembang dengan baik di dalamnya," kata direktur olahraga Christoph Freund. "Tom siap mengambil langkah berikutnya di FC Bayern."

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Karena mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memanggilnya untuk Piala Dunia, Bischof menjadi satu-satunya pemain profesional berpengalaman yang bugar saat latihan resmi perdana dimulai. Persiapannya pun berjalan sangat baik dan ia menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan.

IMAGO

Setelah bermain imbang melawan Arsenal: Steven Gerrard memuji Bischof dan Pavlovic

Berbeda dari musim sebelumnya, sejak musim panas Bischof hanya dimainkan di lini tengah. Ia menjadi starter di posisi itu dalam tujuh dari 15 pertandingan resmi sejauh ini. Karena kondisi fisik Kimmich dan Pavlovic yang kurang baik, menit bermainnya belakangan meningkat pesat. Ia menjadi starter dalam empat dari lima pertandingan terakhir.

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Bischof sudah membuktikan kemampuannya di level tertinggi saat bermain imbang 2-2 melawan finalis musim lalu, Arsenal, di Liga Champions dua pekan lalu. Saat itu, Bischof masuk susunan pemain utama menggantikan Kimmich, yang absen karena ayahnya meninggal dunia. Bermain bersama Pavlovic, penampilan Bischof secara keseluruhan memang tidak semencolok saat melawan Atletico. Namun, duet itu tetap menjadi sorotan.

Steven Gerrard, salah satu gelandang terbaik milenium ini, memuji keduanya saat bertugas sebagai pengamat pertandingan di televisi: "Mereka berdua benar-benar membuat saya terkesan malam ini. Dalam pertandingan sepenting ini, mereka bermain luar biasa."

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Kimmich, Pavlovic, dan Bischof juga bersaing di timnas Jerman

Dengan jadwal pertandingan yang padat, Kimmich, Pavlovic, dan Bischof semuanya masih akan mendapat banyak menit bermain musim ini. Namun, menarik untuk melihat siapa yang akan dipilih dalam laga-laga besar berikutnya. Untuk sementara, kondisi fisik Pavlovic masih sedikit terganggu. Menurut pelatih kepala interim Aaron Danks, kondisinya harus "dipantau dari hari ke hari". Karena itu, Kimmich dan Bischof mungkin kembali menjadi starter melawan FSV Mainz 05 pada Sabtu (15.30).

Setelah itu, persaingan ketiganya berlanjut dengan seragam lain. Mereka semua masuk skuad timnas Jerman dan juga bersaing memperebutkan menit bermain di sana. Pada periode pertandingan internasional terakhir, kapten Kimmich awalnya tampil mengecewakan, sebelum Pavlovic dan Bischof bermain gemilang setelah pergantian susunan pemain yang telah direncanakan. Berbeda dengan di FC Bayern, secara teori mereka bahkan bisa bermain bersama dalam sistem 4-3-3 Jürgen Klopp. Namun, jika demikian, tidak akan ada tempat bagi Florian Wirtz dan Felix Nmecha.