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Tom Bischof telah membuktikan diri sebagai pengganti yang bisa diandalkan untuk Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic di FC Bayern musim ini. Atau bahkan lebih dari itu?

Kemampuan Tom Bischof dalam mengatur operan dan teknik tembakannya yang bagus sudah lama diketahui. Namun, pemain berusia 21 tahun itu kini untuk pertama kalinya menunjukkan kegigihannya di panggung terbesar. Menariknya, ia melakukannya saat menghadapi Atletico Madrid, klub yang pernah disebut Thomas Müller sebagai "para pembuat onar terbesar di sepak bola Eropa".

Dalam kemenangan 2-0 FC Bayern atas Atletico pada Selasa, Bischof secara agak mengejutkan masuk ke susunan pemain utama Bayern menggantikan Aleksandar Pavlovic yang sedikit mengalami gangguan fisik. Bermain bersama Joshua Kimmich, ia kemudian menunjukkan performa yang secara keseluruhan sangat matang.

Seperti biasa, Bischof tampil tenang dalam penguasaan bola. Tembakan jarak jauhnya yang diblok juga mengawali gol pembuka Lennart Karl. Namun, yang paling menonjol adalah kontribusinya saat tim tidak menguasai bola. Menurut situs statistik WhoScored , Bischof mencatatkan enam tekel sukses, sebuah rekor pada musim Liga Champions yang sedang berlangsung. Beberapa kali ia merebut bola dan mengawali serangan berbahaya. Persentase kemenangannya dalam duel, yakni 78 persen, juga sangat bagus.

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Penampilan Bischof di Madrid menjadi puncak sementara dari perkembangannya yang mengesankan bersama FC Bayern. Kini ia telah menjadi alternatif yang bisa diandalkan bagi Kimmich dan Pavlovic, dua gelandang bertahan yang secara nominal menjadi pilihan utama. Bischof bahkan mungkin mulai ikut bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain utama pada lini tengah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pertaruhan jajaran petinggi olahraga klub, termasuk direktur olahraga Max Eberl, membuahkan hasil.

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Tom Bischof mengambil alih peran Leon Goretzka di FC Bayern

Bischof bergabung dengan Bayern dari TSG Hoffenheim pada 2025 dengan status bebas transfer. Pada musim pertamanya, ia menjadi anggota skuad yang fleksibel. Alih-alih bermain di posisi terbaiknya di lini tengah, ia lebih banyak ditempatkan di kedua sisi pertahanan. Dari total 1.655 menit bermain, hanya 271 menit yang ia jalani di tengah, tempat Leon Goretzka berperan sebagai pengganti utama Kimmich dan Pavlovic.

Goretzka meninggalkan FC Bayern pada musim panas dengan status bebas transfer. Alih-alih merekrut pengganti dari luar seperti yang diserukan sejumlah pihak, para petinggi klub menaruh kepercayaan kepada Bischof. Mereka bahkan menyerahkan nomor punggung 8 milik Goretzka kepadanya sebagai simbol kecil dari perubahan statusnya. "Kami menaruh harapan besar dan kepercayaan besar kepadanya. Saya yakin dia sudah matang untuk peran itu dan akan benar-benar berkembang di dalamnya," kata direktur olahraga Christoph Freund. "Tom siap mengambil langkah berikutnya di FC Bayern."

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Karena mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memasukkannya ke skuad Piala Dunia, Bischof menjadi satu-satunya pemain profesional yang sudah mapan dan dalam kondisi bugar saat latihan resmi pertama dimulai. Persiapannya pun berjalan sangat baik, dan ia muncul sebagai salah satu pemain yang paling diuntungkan.

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Usai imbang melawan Arsenal, Steven Gerrard memuji Bischof dan Pavlovic

Berbeda dari musim sebelumnya, sejak musim panas Bischof hanya dimainkan di lini tengah. Ia menjadi starter di posisi itu dalam tujuh dari 15 pertandingan resmi sejauh ini. Seiring gangguan fisik yang dialami Kimmich dan Pavlovic, waktu bermainnya belakangan meningkat pesat. Ia menjadi starter dalam empat dari lima pertandingan terakhir.

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Bischof telah membuktikan kemampuannya bermain di level tertinggi dalam hasil imbang 2-2 melawan finalis musim lalu, FC Arsenal, di Liga Champions dua pekan lalu. Saat itu, Bischof masuk ke susunan pemain utama menggantikan Kimmich, yang absen karena ayahnya meninggal dunia. Bermain bersama Pavlovic, penampilan Bischof secara keseluruhan memang tidak semencolok saat melawan Atletico. Meski begitu, duet tersebut tetap menjadi sorotan.

Steven Gerrard, yang merupakan salah satu gelandang terbaik milenium ini, melontarkan pujian dalam perannya sebagai pengamat di televisi: "Keduanya benar-benar membuat saya terkesan malam ini. Dalam pertandingan sepenting ini, mereka bermain luar biasa."

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Kimmich, Pavlovic, dan Bischof juga bersaing di timnas Jerman

Dengan jadwal pertandingan yang padat, Kimmich, Pavlovic, dan Bischof masih akan sama-sama mendapat banyak menit bermain musim ini. Namun, menarik untuk melihat siapa yang akan diutamakan dalam laga-laga besar berikutnya. Pavlovic untuk sementara masih sedikit mengalami gangguan fisik. Menurut pelatih kepala sementara Aaron Danks, kondisinya harus "dilihat dari hari ke hari". Karena itu, Kimmich dan Bischof mungkin kembali menjadi starter saat menghadapi FSV Mainz 05 pada Sabtu (pukul 15.30).

Setelah itu, persaingan ketiganya berlanjut dengan seragam lain. Mereka semua masuk skuad tim nasional Jerman dan juga bersaing memperebutkan waktu bermain di sana. Pada periode pertandingan internasional sebelumnya, kapten Kimmich awalnya tampil mengecewakan, sebelum Pavlovic dan Bischof tampil gemilang setelah pergantian susunan pemain yang telah direncanakan. Berbeda dari di FC Bayern, secara teori keduanya bahkan bisa bermain bersama dalam sistem 4-3-3 Jürgen Klopp. Namun, jika demikian, tidak akan ada tempat bagi Florian Wirtz dan Felix Nmecha.