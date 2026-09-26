Pelatih timnas Inggris menyatakan penyesalannya atas kesalahan-kesalahan yang membuat Spanyol mampu bangkit di Stadion Wembley, seraya menegaskan bahwa "di level ini, detail menjadi hal yang penting".

Spanyol menang 3-2 atas Inggris pada Sabtu malam dalam laga pertama kompetisi Liga A UEFA Nations League, setelah tim asuhan Tuchel gagal mempertahankan keunggulan 2-1 yang mereka raih pada akhir babak pertama.

Tuchel menjelaskan alasan menyingkirkan Trent Alexander-Arnold dari susunan pemain inti, dan mengatakan bahwa Inggris harus memetik pelajaran dari apa yang telah dipetiknya sebelum menghadapi Republik Ceko di Praha.

Ia menambahkan usai pertandingan, sebagaimana dilansir situs okdiario asal Spanyol: "Kami menghadapi tim terbaik di dunia, tetapi kami melakukan banyak kesalahan, terutama pada sepuluh atau dua belas menit pertama, dan pada serangan yang berujung gol penyeimbang."

Tuchel menilai Inggris tampil "sangat baik" pada babak pertama dan awal babak kedua, dan menegaskan: "Menghadapi lawan seperti ini, kamu harus memanfaatkan setengah peluang. Di sepertiga akhir lapangan, kami kurang dalam penyelesaian akhir dan ketenangan."

Pelatih Inggris itu melanjutkan: "Kami ingin menjadi pihak yang mengalahkan mereka, dan kami merasa mampu melakukannya di antara kedua babak, serta karena penampilan kami di babak kedua. Namun, kami kalah."

Ia menegaskan bahwa timnas Spanyol "lebih tenang dan lebih akurat dalam mengubah kesalahan kami menjadi peluang yang berbuah gol".





Model keberhasilan?

Tuchel menolak menganggap gol Gordon sebagai model cara Inggris meraih keberhasilan, dan mengatakan: "Tidak, gol itu berasal dari serangan balik," sebagaimana diberitakan Mirror.

Ia menjelaskan: "Kalau kamu ingin menyebutnya begitu, itu adalah perebutan bola dan serangan transisi yang luar biasa. Kami mencetak gol-gol yang menakjubkan, dan kami bisa menciptakan lebih banyak lagi seandainya kami lebih tegas di 20 meter terakhir."

Ia menambahkan: "Kerja keras tanpa bola juga merupakan bagian dari identitas kami, dan keberanian serta ketegasan dalam merebut bola di area-area depan sungguh luar biasa. Saya rasa kami merebut sekitar 12 atau 15 bola lebih banyak daripada Spanyol di setengah lapangan mereka, tetapi kami tidak mampu mengubah cukup banyak dari itu menjadi peluang dan gol, kalau tidak, kami pasti sudah memenangkan pertandingan."

Absennya Trent

Tuchel membenarkan keputusan menyimpan Trent Alexander-Arnold di bangku cadangan dengan alasan bahwa "pertandingan menuntut kerja keras defensif yang besar, sehingga ia memprioritaskan kecepatan dan kemampuan bek yang dipilih untuk juga bermain sebagai bek tengah ketika timnas Inggris bermain dengan tiga bek".

Ketika ditanya tentang Lewis Hall, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko setelah pemain tersebut absen dari latihan pada awal pekan karena merasa tidak nyaman... Akan ada peluang lain baginya, kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa."

Ia menutup pernyataannya ketika ditanya tentang pertandingan melawan Republik Ceko mendatang: "Menunjuk kesalahan setiap pemain satu per satu dan menasihati mereka agar tidak mengulanginya tidak akan berguna. Kesalahannya memang banyak, tetapi ada sisi-sisi positif yang bisa dijadikan pijakan. Kami membutuhkan poin, dan kami ingin lolos."