Meski laga uji coba bukan tolok ukur yang menentukan bagi level sebuah tim, apa yang dialami Liverpool selama masa persiapan menjelang musim baru memunculkan banyak tanda tanya. Tim ini memperlihatkan kilasan serangan yang menjanjikan, namun di sisi lain membuka celah pertahanan yang kentara, sehingga mendorong pelatih Andoni Iraola untuk mengakui secara terbuka adanya sejumlah masalah yang membutuhkan solusi cepat sebelum musim dimulai.

Pernyataan Andoni Iraola muncul usai kekalahan Liverpool dengan skor (4-2) dari Leeds United di Chicago, mencerminkan realitas yang tengah dihadapi tim selama masa persiapan, sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Jelas ini bukan hasil yang kami harapkan, tapi mungkin ini adalah laga uji coba yang paling bermanfaat bagi kami. Bermanfaat dari sisi positif pada babak pertama, dan dari sisi negatif pada babak kedua. Kami belajar banyak, dan akan menarik kesimpulan penting darinya untuk mengatasi beberapa masalah."

Krisis pertahanan yang memaksakan diri

Jika ada satu urusan yang membutuhkan penanganan mendesak di dalam tubuh Liverpool, itu tidak diragukan lagi adalah lini belakang. Selama tiga laga yang dijalani tim di Amerika Serikat, gawang mereka kebobolan enam gol, empat di antaranya bersarang saat menghadapi Leeds hanya dalam 25 menit di babak kedua.

Liverpool memulai laga tersebut dengan lini pertahanan yang terdiri dari Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Ivany Ndoiukui, dan Milos Kerkez, sebelum mengakhirinya dengan susunan yang terdiri dari Calvin Ramsay, Mor Tala Ndiaye, Ndoiukui, dan Kostas Tsimikas.

Meski lini pertahanan muda yang serupa berhasil menjaga gawang tetap bersih saat menghadapi Wrexham beberapa hari sebelumnya, menghadapi tim Premier League seperti Leeds, ditambah kehadiran penyerang sekelas Dominic Calvert-Lewin, menyingkap kerapuhan sistem pertahanan.

Kurangnya kedalaman skuad yang jelas

Milos Kerkez menjadi satu-satunya elemen pertahanan yang tampak berpeluang masuk susunan utama di awal musim. Meski sang kapten Virgil van Dijk telah kembali berlatih, tim masih menderita kekurangan kedalaman pertahanan yang kentara, kurang dari tiga pekan sebelum membuka perjalanannya di Premier League melawan Newcastle United.

Kekhawatiran Iraola kian bertambah akibat absennya Joe Gomez dan Giovanni Leoni, sementara pemain anyar Jeremie Jacquet belum bermain semenit pun selama tur Amerika, di tengah program khusus untuk mengembalikannya secara bertahap ke lapangan.

Sang pelatih menegaskan lebih dari sekali bahwa timnya mengalami "kekurangan jumlah pemain" di lini belakang, sebuah situasi yang kian parah setelah kepergian duo Andy Robertson dan Ibrahima Konaté.

Meski Jacquet dan Leoni memiliki potensi besar, keduanya belum membuktikan diri, di samping rekam jejak cedera Gomez yang berulang membuat mengandalkannya seorang diri menjadi risiko besar.

Manajemen menyadari besarnya krisis

Direktur olahraga Richard Hughes bersungguh-sungguh memantau laga-laga uji coba di Nashville dan New York, dan meski ia absen dari pertandingan melawan Leeds, ia paham betul besarnya krisis yang dialami tim.

Liverpool, paling tidak, membutuhkan perekrutan seorang bek tengah baru, dan mungkin juga bek kanan, apalagi kembalinya Conor Bradley masih jauh.

Musim lalu Arne Slot terpaksa memainkan Curtis Jones dan Dominik Szoboszlai di posisi bek kanan, sebuah skenario yang tidak ingin diulang oleh klub, karena mereka lebih memilih merekrut pemain yang memiliki pengalaman memadai.

Ketika ditanya soal posisinya di musim baru, Szoboszlai berkata: "Kamu harus menanyakannya kepada pelatih, bukan aku. Aku bermain di lebih dari satu posisi musim lalu. Aku berharap bisa bermain di lini tengah, tapi jika pelatih membutuhkanku di posisi bek kanan, aku akan menjalankan tugas itu dengan senang hati."

Tim kehilangan sosok pemimpin

Di sisi lain, mantan kapten Liverpool Phil Thompson menegaskan, dalam pernyataan kepada jaringan "BBC Sport", bahwa tim membutuhkan elemen yang memiliki karakter kepemimpinan.

Ia berkata: "Ketika Jürgen Klopp memenangi liga, tim itu memiliki sosok pemimpin seperti Jordan Henderson dan James Milner, di samping Virgil van Dijk, Alisson, dan Mohamed Salah, bahkan Trent Alexander-Arnold."

Ia menambahkan: "Hari ini sisi itu menurun, karena itu tim membutuhkan elemen-elemen baru yang mau memikul tanggung jawab. Ruang ganti membutuhkan sosok kuat yang menegakkan disiplin, terutama pada masa-masa sulit."

Ia menutup: "Saat ini hanya ada Virgil dan Alisson, jadi pemain seperti Dominik Szoboszlai harus tampil ke depan dan memikul tanggung jawab yang lebih besar."

Lini tengah: kestabilan yang relatif

Berbeda dengan lini belakang, lini tengah tampak lebih stabil. Tim memiliki kelompok kuat yang terdiri dari Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, dan Alexis Mac Allister, di samping Szoboszlai dan Gravenberch yang sama-sama menandatangani kontrak baru sepanjang tahun ini.

Iraola berharap bisa mengembalikan versi terbaik Mac Allister, yang tidak tampil di level yang diharapkan darinya musim lalu. Sebaliknya, Curtis Jones mendekati kepindahan ke Inter, setelah Liverpool menyatakan kesediaan menjualnya seharga sekitar 35 juta pound sterling.

Keputusan ini juga terkait dengan masa depan pemain muda Trey Nyoni, yang menarik perhatian selama masa persiapan, sementara Wataru Endo dan Stefan Bajčetić telah kembali berlatih, sedangkan masa depan Harvey Elliott masih belum menemui kepastian.

Liverpool sebelumnya juga sempat menanyakan situasi Adam Wharton, gelandang Crystal Palace, hanya saja persaingan untuk mendapatkan jasanya tampak ketat.

Barcola menjadi target utama

Lini serang tetap berpeluang menerima transfer baru pada periode mendatang. Setelah gagal merekrut Yan Diomandé, Bradley Barcola, sayap Paris Saint-Germain, menjadi target utama manajemen Liverpool.

Klub sebelumnya telah merekrut Victor Muñoz dari Osasuna seharga 34 juta pound sterling.

Meski Barcola tidak dipandang sebagai pengganti langsung Mohamed Salah, merekrutnya akan menjadi transfer besar, apalagi Paris Saint-Germain menaksir nilai pemain ini di kisaran 145 juta pound sterling.

Liverpool bersiap mengajukan tawaran mendekati 100 juta pound sterling, sementara sang pemain menyambut baik kepindahan ke "Anfield", namun hingga kini belum ada negosiasi resmi antara kedua klub.

Bakat-bakat yang menanti kesempatan

Pemain muda Rio Ngumoha (17 tahun) diperkirakan akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak pada musim mendatang. Meski ia tampak lebih nyaman di sisi kiri saat melawan Leeds, ia memiliki kemampuan untuk bermain di kedua sisi sayap, sesuatu yang selaras dengan filosofi Iraola.

Alexander Isak dan Florian Wirtz juga menampilkan awal yang menjanjikan selama masa persiapan, sementara masa depan Federico Chiesa belum ditentukan, yang ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya meski namanya dikaitkan dengan kembali ke Serie A Italia.

Kieran Morrison (19 tahun) membuktikan diri selama tur Amerika, setelah mencetak gol pertama tim di era Iraola, tetapi ia kemungkinan besar akan dipinjamkan untuk menambah pengalaman, sebagaimana sejumlah pemain muda lainnya.

Masa depan Gakpo dan isyarat terakhir

Tottenham sebelumnya menunjukkan ketertarikan kepada Cody Gakpo, hanya saja Liverpool tidak berniat melepas penyerang asal Belanda itu, apalagi ia masih terikat kontrak yang berlangsung selama empat tahun, dan menjadi salah satu pemain paling mampu mengisi beberapa posisi serang.

Absennya Hugo Ekitike untuk waktu yang lama akibat cedera robek tendon Achilles juga menjadikan mempertahankan Gakpo sebagai pilihan yang logis.

Di sisi lain, Mike Gordon, pimpinan Fenway Sports Group dan pemilik yang secara efektif bertanggung jawab atas pengelolaan klub, hadir dalam laga melawan Leeds, dan menyaksikan langsung bagaimana optimisme yang tercipta di babak pertama berubah menjadi kekhawatiran besar setelah keruntuhan pertahanan di babak kedua.

Di antara ambisi besar dan transfer yang dinantikan, pesannya tampak jelas di "Anfield": Liverpool masih membutuhkan penguatan baru, jika ingin masuk dengan kuat dalam persaingan memperebutkan seluruh gelar pada musim mendatang.