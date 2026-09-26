Pelatih timnas Inggris menyatakan penyesalannya atas kesalahan-kesalahan yang membuka jalan bagi Spanyol untuk bangkit di Stadion Wembley, seraya menegaskan bahwa "di level ini, detail-detail sangatlah penting".

Spanyol menang 3-2 atas Inggris pada Sabtu malam dalam laga pertama kompetisi jalur pertama UEFA Nations League, setelah tim asuhan Tuchel gagal mempertahankan keunggulan 2-1 yang mereka raih di babak pertama.

Tuchel menjelaskan alasan mencoret Trent Alexander-Arnold dari susunan pemain inti, dan mengatakan bahwa Inggris harus memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari sebelum menghadapi Republik Ceko di Praha.

Ia menambahkan seusai pertandingan, sebagaimana dikutip situs okdiario asal Spanyol: "Kami menghadapi tim terbaik di dunia, tetapi kami melakukan banyak kesalahan, terutama pada sepuluh atau dua belas menit pertama, dan pada serangan yang berujung gol penyeimbang."

Tuchel menilai Inggris tampil "sangat baik" di babak pertama dan awal babak kedua, dan ia menekankan: "Menghadapi lawan seperti ini, Anda harus memanfaatkan setengah peluang. Di sepertiga akhir lapangan, kami kekurangan penyelesaian akhir dan ketenangan."

Pelatih Inggris itu melanjutkan: "Kami ingin menjadi pihak yang mengalahkan mereka, dan kami merasa mampu melakukannya di antara dua babak, serta berkat penampilan kami di babak kedua. Namun kami kalah."

Ia menegaskan bahwa timnas Spanyol "lebih tenang dan akurat dalam mengubah kesalahan kami menjadi peluang yang berbuah gol".





Model kesuksesan?

Tuchel menolak menganggap gol Gordon sebagai model cara Inggris meraih kesuksesan, dan berkata: "Tidak, gol itu berasal dari serangan balik," sebagaimana diberitakan Mirror.

Ia menjelaskan: "Kalau Anda mau menyebutnya begitu, itu adalah perebutan bola dan serangan transisi yang luar biasa. Kami mencetak gol-gol menakjubkan, dan kami bisa menciptakan lebih banyak lagi seandainya kami lebih tegas di 20 meter terakhir."

Ia menambahkan: "Upaya yang dilakukan tanpa bola juga menjadi bagian dari identitas kami, dan keberanian serta ketegasan dalam merebut bola di area depan sangatlah luar biasa. Saya rasa kami merebut sekitar 12 atau 15 bola lebih banyak daripada Spanyol di area separuh lapangan mereka, tetapi kami tidak mampu mengubah cukup banyak dari bola-bola itu menjadi peluang dan gol, kalau tidak kami pasti sudah memenangi pertandingan ini."

Absennya Trent

Tuchel membenarkan keputusannya membiarkan Trent Alexander-Arnold di bangku cadangan dengan alasan bahwa "pertandingan menuntut upaya bertahan yang besar, sehingga ia memprioritaskan kecepatan dan kemampuan bek pilihannya untuk juga bermain sebagai bek tengah ketika timnas Inggris bermain dengan tiga bek".

Ketika ditanya soal Lewis Hall, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko setelah pemain itu absen dari latihan pada awal pekan karena merasa tidak nyaman. "Ia akan mendapat kesempatan lain, kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa."

Ia menutup ketika ditanya soal laga melawan Republik Ceko berikutnya: "Menunjukkan kesalahan setiap pemain satu per satu dan menasihati mereka agar tidak mengulanginya tidak akan berguna. Kesalahannya memang banyak, tetapi ada sisi-sisi positif yang bisa dijadikan pijakan. Kami membutuhkan poin, dan kami ingin lolos."