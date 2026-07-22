Pertanyaan langsung.. Detail pertemuan Salah dengan pelatih Besiktas

Perkembangan mengejutkan terkait masa depan kapten timnas Mesir, Mohamed Salah, salah satu target utama klub Turki Besiktas di bursa transfer musim panas, terus berlanjut.

Terungkap bahwa bintang Mesir itu, yang terus menjalin komunikasi erat dengan manajemen klub berjuluk si Hitam-Putih tersebut, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertamanya tentang klub selama pertemuan yang ia lakukan dengan direktur teknik tim, Vincenzo Italiano.

Menurut situs kanal cnnturk, Salah bertanya secara mendetail selama pembicaraannya dengan pelatih asal Italia itu mengenai rencana untuk musim baru.

Situs tersebut menyebutkan bahwa sang winger veteran meminta informasi lengkap seputar susunan skuad, transfer yang direncanakan pada periode mendatang, serta target-target tim baik di level domestik maupun kontinental.

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Ia juga secara khusus mengajukan pertanyaan seperti: "Siapa saja yang akan ada di tim, dengan siapa saya akan bermain?".

Situs itu menegaskan bahwa bintang Mesir tersebut ingin mengetahui nama-nama yang akan bermain bersamanya di lini serang, filosofi permainan yang dianut tim, serta target Besiktas terkait kompetisi Eropa.

Disebutkan pula bahwa Salah menaruh perhatian besar pada level para pemain yang ada saat ini, di samping kualitas transfer baru yang direncanakan, serta ambisi klub untuk meraih gelar.

Di sisi lain, manajemen Besiktas berupaya mempercepat proses meyakinkan penyerang berusia 34 tahun itu dengan menjanjikannya skuad yang kuat dan kompetitif.

Situs tersebut menyoroti bahwa negosiasi antara kedua belah pihak berjalan positif, dan bahwa manajemen terus melakukan upaya untuk memperkuat skuad, sementara Salah mengikuti perkembangan dari dekat.

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