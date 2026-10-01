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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Pertanyaan kapten terjawab! Jürgen Klopp kabarnya memasukkan bintang Bayern Munich ke starting XI

UEFA Nations League A
S. Gnabry
J. Klopp
Germany vs Serbia
Germany
Serbia

Setelah kepergian Joshua Kimmich, belum jelas siapa yang akan mengenakan ban kapten di tim DFB saat menghadapi Serbia. Namun, Jürgen Klopp kini kabarnya telah mengambil keputusan.

Menurut informasi dari Bild, pemain senior Bayern Munchen Serge Gnabry akan memimpin tim nasional Jerman sebagai kapten saat turun ke lapangan di Allianz Arena pada Kamis malam.

Dengan demikian, pemain berusia 31 tahun itu juga akan tampil di starting XI melawan Serbia. Dengan 61 caps bersama tim nasional, Gnabry memang merupakan pemain paling berpengalaman di skuad Klopp saat ini.

Dalam konferensi pers pada Rabu, pelatih timnas itu masih merahasiakan jawaban saat ditanya soal kapten tim. Ia tidak mengungkap pemain mana yang akan menjalankan peran tersebut.

Biasanya, rekan setim Gnabry di Bayern, Joshua Kimmich, merupakan kapten utama tim DFB, tetapi gelandang itu tidak lagi masuk nominasi Klopp untuk bagian kedua laga internasional melawan Serbia dan Yunani, sehingga ia pun pulang.

Sebaliknya, Gnabry adalah salah satu dari enam pemain yang tetap diizinkan bertahan bersama tim nasional Jerman setelah dua laga pertama Klopp. Melawan Belanda (1-1) dan Yunani (0-1), ia masuk sebagai pemain pengganti.

Tim DFB, setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan melawan Serbia, kini nyaris wajib menang. Jika kalah, mereka terancam terdegradasi ke Liga B, yang bisa menimbulkan konsekuensi terkait undian untuk kualifikasi Euro 2028.

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