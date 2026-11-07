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Danny Murphy menuding Manchester City arogan setelah kalah 1-3 di kandang Nottingham Forest, sementara awal bak mimpi era Enzo Maresca semakin berantakan. Tujuh kemenangan beruntun kini disusul tiga kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris. Steve Stone pun sama tajamnya dalam mengkritik lini belakang yang tidak padu dan berulang kali ditembus di City Ground.

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Murphy tuding City arogan di City Ground

City bertandang ke Nottingham pada Sabtu dengan harapan mengakhiri rentetan hasil buruk, tetapi justru kalah 3-1 dari Forest yang mengawali hari itu di zona degradasi. Liam Delap mencetak dua gol ke gawang mantan klubnya, dan cara City menelan kekalahan membuat Murphy mempertanyakan mentalitas para pemain Maresca.

“Menurut saya, penampilan City buruk dari segi mentalitas,” kata Murphy kepada BBC Sport. “Melakukan begitu banyak kesalahan saat bertandang ke tim mana pun di Liga Primer Inggris sudah berisiko, apalagi ke tim yang sedang berjuang untuk bertahan dan Anda tahu mereka akan menekan. Mereka ceroboh saat menguasai bola dan kalah dalam duel. Saya bahkan mungkin akan mengatakan bahwa mereka sedikit arogan pada awal pertandingan.”

Stone sebut lini pertahanan City tidak padu

Stone, yang pernah bermain untuk Forest, menilai masalah City lebih besar daripada kesalahan individu yang merugikan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Josko Gvardiol kehilangan bola sebelum gol pembuka Jair Cunha pada menit keenam, tetapi mantan pemain sayap itu menegaskan bahwa bentuk lini pertahanan Maresca lebih mengkhawatirkan.

“Sebelum pertandingan, semua pembicaraan tertuju pada kesalahan individu,” kata Stone kepada BBC Radio 5 Live. “Selain gol pertama, masalahnya bukan itu. Lini pertahanan mereka tidak padu. Para bek sayap bergerak sangat melebar. Jika bola cepat berpindah penguasaan dan Anda langsung mengumpan, Anda bisa menembus pertahanan mereka. Mereka terekspos hari ini. Tim Oliver Glasner berhasil menembus pertahanan mereka setiap kali mencoba.”

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Stone terkejut dengan kecerobohan City di lini tengah

Stone mengaku datang ke City Ground dengan perkiraan tim Maresca akan menang dan terkejut melihat betapa seringnya mereka kehilangan penguasaan bola. City kini menjadi tim kedua dalam sejarah kasta tertinggi sepakbola Inggris, setelah Sheffield Wednesday pada 1904-05, yang memenangi tujuh pertandingan pertama dalam satu musim lalu kalah dalam tiga pertandingan berikutnya.

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“Saya datang ke sini malam ini dengan keyakinan City akan menang. Saya pikir mereka punya peluang,” kata Stone. “Ini pukulan telak bagi mereka. Ada yang tidak beres dengan empat pemain belakang saat ini. Saya belum pernah melihat tim City begitu sering kehilangan bola di tengah lapangan.”

Murphy desak Maresca pertahankan satu susunan lini belakang

City memasuki jeda internasional dengan tertinggal enam poin dari Arsenal, sementara Josko Gvardiol dan Marc Guehi sama-sama harus ditarik keluar karena cedera saat jeda pertandingan.

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“Saya pikir sekarang ada sejumlah pertanyaan besar untuk manajer tentang bagaimana ia mengembalikan mereka ke jalur yang benar,” kata Murphy. “Dengan kualitas pemain yang mereka miliki, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, dari sisi pertahanan, mungkin mempertahankan susunan lini belakang yang sama untuk sementara waktu adalah langkah yang tepat.”