Jorge Valdano, mantan bintang dan pelatih Real Madrid, menganalisis kekalahan pertama Los Blancos dalam pertandingan resmi di era Jose Mourinho.

Real Madrid menelan kekalahan pertama pada musim ini dan tumbang di kandang Real Betis dengan skor 1-0, Jumat malam, pada jornada keempat Liga Spanyol.

Valdano berkata kepada kanal "Movistar Plus Deportes": "Ya, ini adalah hal yang tidak tepat waktunya. Kekalahan ini mengganggu kondisi Madrid yang bahagia, yang tampak semakin menguat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya".

Mantan pesepak bola berusia 70 tahun itu menggambarkan kekalahan tersebut sebagai "mengejutkan" dan menuturkan bahwa "saya merasa susunan pemain yang tampil melawan Betis adalah yang paling mendekati susunan inti yang bisa diturunkan Real Madrid".

Ia menegaskan: "Ini adalah kali pertama semua pemain bermain bersama, dan kali pertama semuanya berada di bawah kendali Mourinho, dan hasilnya adalah sebuah pukulan yang keras".

Ia melanjutkan: "Saya memiliki perasaan bahwa ini adalah tim yang sangat berbakat dari sisi teknis, dan memiliki banyak gol, yang justru merupakan hal yang tidak dimilikinya pada pertandingan terakhir".

Valdano menambahkan: "Saya melihat bahwa ini adalah pertandingan yang luar biasa, dalam arti yang sebenarnya. Di luar kebiasaan, melampaui kelaziman".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



