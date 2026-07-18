Pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia tidak pernah mendapatkan status yang setara dengan pertandingan final; justru selama beberapa dekade, pertandingan ini tetap menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial di turnamen tersebut, bahkan di antara para pesertanya sendiri.

Menjelang pertandingan antara Prancis dan Inggris, pada dini hari Minggu besok, untuk memperebutkan medali perunggu di Piala Dunia 2026, perdebatan mengenai kegunaan penyelenggaraan pertandingan ini kembali muncul. Banyak yang berpendapat bahwa pertandingan ini tidak memberikan manfaat apa pun bagi kedua tim yang semula bermimpi meraih gelar juara, sementara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tetap mempertahankannya karena alasan-alasan di luar aspek olahraga.

Kedua tim Eropa ini akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, setelah keduanya kalah di semifinal; Prancis tak mampu menahan Spanyol, sementara Inggris terjebak dalam “remontada” Argentina.

Kedua tim tidak ingin memainkan pertandingan ini

Pelatih timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengakui bahwa para pemain kedua tim tidak merasa bersemangat untuk bertanding, sambil menegaskan bahwa semua orang sebenarnya berharap bisa berada di final, bukan bertarung memperebutkan posisi ketiga.

Tuchel mengatakan setelah kekalahan timnya dari Argentina di semifinal: “Tak seorang pun dari pemain kami, bahkan pemain Prancis sekalipun, ingin memainkan pertandingan ini. Semua orang ingin bermain di final.”

Di sisi lain, surat kabar “L’Équipe” mengutip pernyataan salah satu anggota staf teknis timnas Prancis yang mengatakan, “Apakah kalian pikir para pemain ingin memainkan pertandingan ini? Tentu saja tidak, tim ini datang ke sini untuk tujuan lain. Mereka merasa muak karena terpaksa bermain.”

Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang umum di dalam kamp-kamp tim nasional, karena pertandingan ini digelar beberapa hari setelah impian meraih gelar juara sirna, sehingga motivasi para pemain menjadi terbatas dibandingkan saat bersaing memperebutkan trofi.

Tradisi bersejarah yang tidak ingin ditinggalkan oleh “FIFA”

Meskipun terus mendapat kritik, tampaknya “FIFA” tidak berencana untuk membatalkan pertandingan ini, yang telah menjadi bagian tetap dari turnamen sejak edisi 1934, kecuali pada Piala Dunia 1950 yang diselenggarakan dengan sistem babak grup final.

Sementara Kejuaraan Piala Eropa telah menghapus pertandingan perebutan tempat ketiga sejak tahun 1980, FIFA masih menganggapnya sebagai elemen penting dalam jadwal turnamen.

Pendapatan tambahan

Di balik keputusan FIFA untuk mempertahankan pertandingan tersebut terdapat alasan ekonomi yang jelas, menurut laporan yang diterbitkan oleh jaringan RMC Prancis, karena pertandingan perebutan tempat ketiga merupakan sumber pendapatan tambahan, baik melalui penjualan tiket, hak siar televisi, maupun pendapatan iklan.

Selain itu, pertandingan ini memberikan kesempatan kepada stadion tuan rumah untuk menyelenggarakan acara baru yang menarik penonton, sementara stasiun televisi yang menyiarkannya meraih rating penonton yang tinggi, terutama karena pertandingan ini digelar tepat sebelum final, sehingga menjadi pemanasan menjelang pertandingan penutup.

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Imbalan yang Lebih Besar

Keuntungan tidak hanya diraih oleh “FIFA”, karena tim-tim nasional juga mendapat manfaat dari selisih finansial antara peringkat ketiga dan keempat.

Pemenang medali perunggu mendapatkan 29 juta dolar AS, sedangkan peringkat keempat mendapat 27 juta dolar AS, dengan selisih dua juta dolar AS. Hadiah ini menjadi insentif tambahan bagi federasi nasional, terutama mengingat biaya besar yang mereka tanggung selama turnamen.

Medali Perunggu dan Kehormatan Sejarah

Pertandingan ini memberikan medali perunggu kepada pemenangnya dalam upacara resmi, mirip dengan sistem yang diterapkan di Olimpiade, yang memberikan nilai simbolis, meskipun jauh dari kemegahan pertandingan final.

Dampak langsung pada peringkat FIFA

Pertandingan ini memiliki arti penting tambahan dalam hal peringkat dunia, karena memberikan poin lebih banyak daripada pertandingan persahabatan, dan dapat memengaruhi urutan peringkat tim-tim nasional, yang nantinya akan tercermin dalam undian kualifikasi dan turnamen internasional mendatang.

Kesempatan bagi Pemain Cadangan

Sejumlah analis berpendapat bahwa hal terbaik yang dapat ditawarkan pertandingan ini adalah memberikan kesempatan kepada para pemain yang belum mendapatkan menit bermain yang cukup selama turnamen.

Banyak yang berpendapat bahwa menurunkan pemain cadangan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman internasional, sekaligus menjadi penghargaan bagi para pemain yang telah menjadi bagian dari perjalanan tim nasional sepanjang turnamen tanpa banyak kesempatan bermain.

Penciptaan Rekor

Meskipun mendapat kritik, pertandingan perebutan tempat ketiga sepanjang sejarah telah menyuguhkan momen-momen tak terlupakan, serta menjadi ajang pemecahan berbagai rekor.

Kylian Mbappé, penyerang Prancis, memiliki peluang untuk mengakhiri turnamen sebagai top skor untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah saat ini ia imbang dengan Lionel Messi dengan 8 gol, sementara kapten Argentina itu unggul dalam hal assist, menurut statistik turnamen.

Selain itu, duo Inggris Harry Kane dan Jude Bellingham, yang masing-masing telah mencetak 6 gol, masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak.

Pertandingan perebutan tempat ketiga sebelumnya telah menyaksikan terciptanya beberapa rekor paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia, terutama rekor yang dicetak oleh pemain Prancis, Just Fontaine, yang mencetak 4 gol melawan Jerman Barat pada edisi 1958, sehingga meningkatkan total golnya menjadi 13 gol dalam satu turnamen, sebuah rekor yang masih bertahan hingga hari ini, Selain itu, pemain Turki Hakan Şükür mencetak gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia hanya dalam waktu 11 detik selama pertandingan perebutan tempat ketiga pada edisi 2002, menurut statistik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).