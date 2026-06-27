"Pertandingan termahal" dalam sejarah Piala Dunia: Ronaldo berhadapan dengan 700 ribu warga Kolombia!

Pertandingan antara Portugal dan Kolombia, besok pagi Minggu, telah berubah menjadi peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia 2026, setelah harga tiketnya mencapai angka yang sangat tinggi sehingga para pengamat menyebutnya sebagai yang “termahal” dalam sejarah turnamen tersebut.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa tiket yang tersedia ditawarkan dengan harga mulai dari 3.500 dolar AS hingga 50.000 dolar AS untuk kursi VIP, sebuah fenomena yang mencerminkan minat publik yang luar biasa terhadap pertandingan krusial ini yang akan menentukan pemuncak grup.

Gianni Infantino, Presiden FIFA, mengungkapkan dalam wawancara dengan stasiun radio “Caracol” Kolombia bahwa sekitar 30 juta orang menyatakan keinginan mereka untuk menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung, yang menunjukkan antusiasme publik yang luar biasa seputar pertandingan ini.

Para analis menjelaskan antusiasme yang luar biasa ini sebagai hasil dari dua faktor yang bersamaan: kepadatan penduduk Kolombia yang sangat besar di Florida, yang mencapai hampir 700 ribu jiwa, serta daya tarik global Cristiano Ronaldo, yang membuat kaosnya menjadi yang paling banyak dikenakan di tribun Miami.

“Brasil Eropa” ini akan menjalani pertandingan dari posisi kedua dengan raihan 4 poin, berusaha merebut posisi puncak dari Kolombia yang telah memenangkan dua pertandingan sebelumnya, sementara semua orang menantikan pertarungan bintang antara Ronaldo—yang menjadi pencetak gol pertama dalam enam edisi Piala Dunia yang berbeda—dan Luis Díaz, kapten lini serang “Para Pembuat Kopi” sekaligus bintang utama Bayern München.

Si "Don" asal Portugal, yang mencetak dua gol melawan Uzbekistan setelah mendapat kritik tajam, berupaya menambahkan Kolombia ke dalam daftar 49 korbannya di level tim nasional, sementara Díaz bersiap memimpin rekan-rekannya di tengah sorakan ratusan ribu suporter Kolombia dalam suasana yang menandakan malam yang luar biasa di segala aspek.