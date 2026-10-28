Federasi Sepakbola Spanyol memutuskan untuk menunda pertandingan babak pertama Copa del Rey yang dijadwalkan berlangsung hari Rabu ini, menyusul kecelakaan tabrakan tragis antara dua kereta di Provinsi Toledo, yang mengakibatkan puluhan korban tewas dan luka-luka, di tengah gelombang pesan belasungkawa dan solidaritas dari klub-klub sepakbola Spanyol.

Surat kabar Marca Spanyol mengumumkan bahwa keputusan tersebut mencakup pertandingan-pertandingan hari Rabu, yang di antaranya adalah laga Navalcarnero melawan Real Betis, Salamanca melawan Celta Vigo, dan Tavernes melawan Valencia, selain sejumlah pertandingan lainnya.





Surat kabar itu menambahkan bahwa Federasi Spanyol belum menentukan nasib pertandingan-pertandingan hari Kamis, menunggu keputusan mengenai penyelenggaraannya, serta penentuan jadwal baru untuk laga-laga yang ditunda.

Rincian kecelakaan tragis

Kecelakaan itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 08.54 waktu setempat, antara wilayah Los Yébenes dan Urda di Provinsi Toledo. Menurut informasi awal yang dilaporkan kantor berita Spanyol "Europa Press" dari sumber-sumber di Kementerian Perhubungan, sebuah kereta milik perusahaan pemerintah "Renfe" bertabrakan dengan kereta milik perusahaan "Iryo" yang sedang berhenti di jalur rel.

Tabrakan tersebut menyebabkan sejumlah gerbong keluar dari rel dan beberapa di antaranya terjatuh ke lereng di samping rel kereta api, sementara lalu lintas kereta cepat antara Madrid dan Andalusia terhenti, di tengah pengerahan tim penyelamat dan medis.

Laporan awal mengindikasikan jatuhnya puluhan korban tewas dan luka-luka, disertai peringatan akan kemungkinan bertambahnya jumlah korban seiring berlanjutnya operasi penyelamatan. Kronologi kecelakaan masih dalam penyelidikan, dan belum ada konfirmasi akhir mengenai penyebab langsung tabrakan atau pihak yang bertanggung jawab atasnya.

Real Madrid, Barcelona, dan Atletico mengumumkan masa berkabung

Gema tragedi itu meluas hingga ke klub-klub sepakbola Spanyol, di manaReal Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid menyampaikan kesedihan mendalam atas kecelakaan tersebut, dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban, seraya menyatakan solidaritas mereka kepada para korban luka.

Real Madrid merilis pernyataan resmi yang menyatakan "kesedihan dan duka yang mendalam" atas apa yang terjadi, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban tewas dan kerabat mereka, serta menegaskan dukungannya kepada para korban luka dan semua pihak yang terdampak kecelakaan itu. Klub tersebut juga menyampaikan pesan solidaritas kepada tim-tim darurat dan semua pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan dan pemberian bantuan.

Sementara itu, Barcelona merilis pesan melalui akun resminya di platform "X", yang menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan sahabat para korban, serta menyatakan solidaritasnya dengan mereka, seraya mendoakan kesembuhan cepat bagi seluruh korban luka.

Pada bagiannya, Atletico Madrid menyatakan dalam pesannya: "Kami turut berduka cita bersama keluarga dan sahabat para korban kecelakaan tragis yang terjadi pagi ini di Provinsi Toledo, dan kami sampaikan belasungkawa terdalam kepada mereka, serta mendoakan kesembuhan cepat bagi seluruh korban luka."

Pengerahan tim penyelamat dan menanti keputusan akhir

Otoritas Spanyol mengerahkan tim pemadam kebakaran, perlindungan sipil, dan layanan medis ke lokasi kecelakaan, sementara rumah-rumah sakit terdekat bersiap menerima korban luka, dan rencana darurat regional di Castilla-La Mancha telah diaktifkan.

Penundaan pertandingan Copa del Rey ini datang mengingat besarnya tragedi tersebut, bersamaan dengan pesan-pesan berkabung dan solidaritas yang dirilis klub-klub Spanyol, sementara kalangan olahraga menanti keputusan federasi mengenai jadwal baru untuk pertandingan-pertandingan yang ditunda dan nasib laga-laga hari Kamis.

Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi tabrakan, sementara tim-tim darurat melanjutkan upaya mereka di lokasi kecelakaan, di tengah pemantauan berkelanjutan terhadap jumlah korban tewas dan luka-luka.