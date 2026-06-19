Situasi di lapangan benar-benar kacau balau setelah pertandingan antara Kanada dan Qatar. Rekaman video memperlihatkan para pemain dan pelatih dari kedua tim saling menyerang secara massal.

Pada malam hari dari Kamis ke Jumat, Qatar benar-benar dihancurkan oleh tuan rumah Kanada. Hanya dalam waktu setengah jam pertandingan, tim Qatar sudah tertinggal 2-0 di Vancouver.

Kemudian, tim dari Timur Tengah itu mendapat kartu merah, dan situasinya semakin memburuk. Kanada memperlebar keunggulan menjadi 6-0.

Noda dalam pertandingan ini adalah cedera mengerikan yang dialami Ismaël Koné. Saat skor 3-0, terjadi pelanggaran terhadap gelandang Sassuolo tersebut, yang mengakibatkan patah tulang kaki yang parah.

Setelah pertandingan usai, keributan hebat terjadi antara para pemain Kanada dan Qatar. Rekaman video memperlihatkan bagaimana keributan besar berupa dorong-mendorong dan tarik-menarik terjadi di lingkaran tengah lapangan.

Pelatih kepala Qatar, Julen Lopetegui, akhirnya berhasil memisahkan kedua kubu yang saling bertengkar. Menurut komentator Kanada dari CTV News, Kanada tidak senang dengan cara para pemain Qatar merespons cedera mengerikan yang dialami Koné.

Dari segi olahraga, Kanada menampilkan performa yang sangat mengesankan. Negara ini kini mengoleksi empat poin setelah dua pertandingan dan berada di jalur yang tepat untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia.



