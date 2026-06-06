Pertandingan persahabatan Portugal berujung kacau balau: dua kartu merah langsung

Portugal mengalami kemunduran pada Sabtu malam menjelang Piala Dunia. Rafael Leão menerima kartu merah langsung menjelang akhir babak pertama dalam laga persahabatan melawan Chili akibat tindakan ceroboh, dan kini harus menunggu keputusan FIFA terkait sanksi lebih lanjut.

Biasanya, skorsing dari pertandingan persahabatan dijalankan pada pertandingan persahabatan berikutnya. Portugal masih akan memainkan pertandingan persahabatan terakhir melawan Nigeria pada 10 Juni, sehingga skorsing standar satu pertandingan tidak akan berdampak pada Piala Dunia.

Namun, skenario di mana Leão absen pada pertandingan pembuka melawan Kongo pada 17 Juni tidak dapat dikesampingkan. Jika FIFA menilai bahwa terjadi pelanggaran serius, hukuman yang lebih berat dapat dijatuhkan yang berlaku juga untuk pertandingan resmi.

Insiden tersebut bermula dari perebutan bola antara João Cancelo dan Felipe Faundez di garis gawang. Iván Román kemudian ikut campur dalam konflik tersebut dan menabrakkan kepalanya ke kepala Cancelo, yang membuat situasi dengan cepat memanas.

Leão memutuskan untuk ikut campur dan terlihat kehilangan kendali diri. Penyerang tersebut mencengkeram leher Román dengan kedua tangannya dan mendorongnya, sehingga pemain asal Chile itu terjatuh ke tanah. Selanjutnya, terjadi keributan massal yang melibatkan beberapa pemain.

Wasit bertindak tegas dan mengusir baik Román maupun Leão dari lapangan dengan kartu merah. Cancelo juga terlibat dalam keributan tersebut, tetapi lolos tanpa hukuman pribadi.

Jürgen Locadia lolos dari kartu merah

Jürgen Locadia mengalami situasi serupa dengan Leão minggu ini. Penyerang asal Curaçao ini mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan persahabatan melawan Skotlandia setelah melakukan sikutan keras, tetapi pada akhirnya hanya diskors selama satu pertandingan. Akibatnya, ia hanya absen dalam pertandingan perpisahan melawan Aruba dan mantan pemain PSV ini tetap bisa ikut serta dalam pertandingan pertama Piala Dunia Curaçao melawan Jerman.







