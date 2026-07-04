Pertandingan persahabatan Ajax - Panathinaikos dihentikan dalam waktu dua menit

Pertandingan persahabatan antara Ajax dan Panathinaikos dihentikan dalam waktu dua menit pada Sabtu sore. Wasit Alex Bos terpaksa menghentikan sementara pertandingan tersebut karena adanya ledakan kembang api dan obor dalam jumlah besar yang dinyalakan oleh para pendukung Ajax di sepanjang pinggir lapangan.

Hampir seketika setelah peluit pertama dibunyikan, awan asap tebal muncul di atas lapangan di Ermelo. Akibat banyaknya kembang api dan obor yang menyala, jarak pandang menjadi sangat terbatas sehingga Bos memutuskan untuk menghentikan pertandingan.

Para pemain Ajax dan Panathinaikos menunggu di lapangan selama jeda tersebut, sementara upaya dilakukan untuk menghilangkan asap. Setelah menunggu beberapa menit, pertandingan dapat dilanjutkan kembali.

Ajax memulai laga persahabatan pertama dalam masa persiapan ini dengan Maarten Paes sebagai penjaga gawang. Barisan pertahanan terdiri dari Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas, dan Owen Wijndal, sementara Youri Regeer, Oscar Gloukh, dan Sean Steur mengisi lini tengah.

Di lini depan, staf teknis memilih Steven Berghuis, Don-Angelo Konadu, dan Pharell Nash. Nash tampil sejak kick-off sebagai pengganti Mika Godts, yang tidak dapat bermain dalam pertandingan ini karena alasan pribadi.

Selain itu, Ajax juga kehilangan beberapa pemain dalam skuad pertandingan. Caio Henrique, Kasper Dolberg, dan Oliver Edvardsen belum cukup fit untuk turun ke lapangan, setelah mereka tidak dapat mengikuti latihan secara penuh sepanjang pekan ini.

Pertandingan melawan Panathinaikos merupakan laga persahabatan pertama Ajax dalam rangka persiapan musim ini. Pertandingan ini akan digelar di lapangan EFC '58 di Ermelo dan dapat disaksikan secara langsung melalui saluran resmi klub.