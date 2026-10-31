Chelsea sukses mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0, pada hari Sabtu ini, dalam pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Morgan Rogers mencetak gol pertama Chelsea pada menit ke-50, dan Cole Palmer menambah gol kedua untuk Chelsea pada menit ke-64.

Pertandingan ini juga diwarnai pembatalan dua gol melalui teknologi VAR, yang pertama dicetak oleh Matheus Cunha untuk Manchester United pada menit ke-34, dan yang kedua dicetak oleh Estevao untuk Chelsea pada menit ke-71.

Selain itu, Lisandro Martinez, bek Manchester United, mendapat kartu merah selama pertandingan setelah melanggar Wesley Fofana, bek Chelsea.

Dengan hasil ini, Chelsea naik ke posisi keempat di klasemen Liga Primer Inggris dengan 16 poin, sementara Manchester United turun ke posisi ke-16 dengan 7 poin.

Michael Carrick, pelatih Manchester United, sebelumnya berada di ambang pemecatan beberapa hari sebelum laga melawan Chelsea, tetapi manajemen Manchester United tetap memberikan kepercayaan kepadanya hingga pertandingan melawan Chelsea.