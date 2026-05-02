Pertandingan NEC - Telstar tiba-tiba dihentikan sementara pada menit ke-35

Pertandingan antara NEC dan Telstar pada hari Sabtu sempat dihentikan sementara pada menit ke-35 saat skor masih 0-1. Karena kondisi cuaca yang ekstrem di Nijmegen, melanjutkan pertandingan tidaklah aman, sehingga wasit Jeroen Manschot terpaksa menghentikan pertandingan untuk sementara waktu.

Di Stadion Goffert, NEC memulai pertandingan dengan agresif dan langsung menekan Telstar. Tendangan jarak jauh dari Dasa menjadi peluang serius pertama, namun kiper Koeman berhasil mencegah timnya tertinggal lebih awal. Dengan itu, NEC langsung memberikan sinyal yang jelas.

Tak lama kemudian, peluang besar kembali menghampiri tim tuan rumah. Linssen mendapat peluang emas untuk membuka skor, namun upayanya meleset tipis di samping tiang gawang. NEC tetap menguasai permainan, namun gagal menuntaskan peluang.

Bertentangan dengan jalannya pertandingan, Telstar justru unggul terlebih dahulu. Setelah umpan silang tajam dari Hatenboer, Van Duijn bereaksi dengan cepat dan menyarangkan bola: 0-1.

Pada menit ke-35, pertandingan terhenti akibat cuaca buruk. Saat ini, pertandingan telah dilanjutkan kembali.



