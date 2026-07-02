Pertandingan melawan Prancis adalah yang paling berbahaya... Cuaca yang mengkhawatirkan mengancam 4 pertandingan di Piala Dunia

Gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda babak penyisihan Piala Dunia 2026, setelah suhu naik ke level rekor di sebagian besar wilayah timur Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran luas terkait keselamatan para pemain dan penonton.

Layanan Cuaca Nasional AS telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrem selama beberapa hari ke depan, terutama di kota-kota yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia, dengan perkiraan suhu akan mencapai rekor tertinggi akibat gelombang panas yang melanda wilayah tersebut, di tengah dampak perubahan iklim yang membuat fenomena semacam ini semakin sering terjadi.

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Beberapa pertandingan diperkirakan akan berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrem, di mana laga Prancis melawan Paraguay, Brasil melawan Norwegia, Kolombia melawan Ghana, dan Argentina melawan Cape Verde akan digelar dalam suhu yang melebihi 40 derajat Celsius.

Suhu diperkirakan akan melampaui 42 derajat selama pertandingan Prancis melawan Paraguay, yang menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan dokter yang mendampingi tim-tim nasional.

Kota Philadelphia termasuk salah satu kota yang paling terdampak, di mana peringatan cuaca panas ekstrem berlaku hingga malam hari tanggal 4 Juli, yaitu hari pertandingan Les Bleus melawan Paraguay.

Suhu diperkirakan akan tetap tinggi bahkan setelah matahari terbenam, karena Badan Meteorologi Nasional memperingatkan bahwa “suhu minimum yang sangat hangat, yang pada malam hari akan berkisar antara pertengahan 30-an hingga awal 40-an derajat Celcius, tidak akan memberikan kelegaan apa pun dari panas.”

Kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada Philadelphia, karena suhu tinggi juga diperkirakan akan memengaruhi pertandingan yang digelar di Kansas City dan Miami, dan gelombang panas ini mungkin berlanjut hingga Minggu, saat New Jersey menjadi tuan rumah salah satu pertandingan babak 16 besar.

Sebuah analisis yang dilakukan oleh stasiun radio “NPR” Amerika terhadap data cuaca historis menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga pertandingan Piala Dunia 2026 berisiko terkena panas dan kelembapan yang ekstrem, dengan Philadelphia masuk dalam daftar kota tuan rumah yang paling berisiko, dan pertandingan antara Prancis dan Paraguay dianggap paling berisiko digelar dalam kondisi cuaca ekstrem.

Langkah-langkah FIFA

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menegaskan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi gelombang panas, di antaranya menyediakan waktu istirahat tambahan untuk minum air di setiap babak, serta menyediakan pendingin udara di pinggir lapangan bagi para pemain cadangan.

Namun, FIFA belum menjelaskan apakah akan menerapkan langkah-langkah tambahan dalam beberapa hari ke depan, seperti menambah area yang teduh, menyediakan sistem penyemprotan air untuk mendinginkan penonton, atau membagikan air dingin secara gratis.

Para dokter memperingatkan bahwa kelelahan akibat panas dapat berkembang menjadi heatstroke, suatu kondisi yang berpotensi mengancam nyawa. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga merekomendasikan untuk minum air putih secara teratur, serta sebisa mungkin menghindari paparan sinar matahari langsung.

Sementara itu, ahli iklim Daniel Vessilio dari Universitas Nebraska di Omaha menegaskan bahwa lansia dan orang yang menderita penyakit kronis, terutama penyakit jantung, harus mempertimbangkan dengan matang sebelum menghadiri pertandingan di stadion terbuka. Ia menjelaskan bahwa suhu dan kelembapan yang tinggi memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular, Selain itu, orang lanjut usia juga mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengatur suhu tubuh mereka.