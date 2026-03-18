Pertandingan Lazio vs Milan menandai berakhirnya persaingan perebutan gelar juara: Rossoneri terpuruk, Inter dinobatkan sebagai juara Italia dengan odds 1,08

Ini seharusnya menjadi momen besar setelah kemenangan di derby dan hasil imbang yang diraih Inter melawan Atalanta pada Sabtu lalu. Kemenangan di kandang Lazio bisa saja membawa Milan mendekati selisih 5 poin dengan sembilan pertandingan tersisa, namun kekalahan 1-0 melawan Biancocelesti – kekalahan tandang pertama di liga – menutup peluang Scudetto. Peluang kebangkitan Rossoneri pun naik dua kali lipat, dari 7,50 menjadi 15,00 dalam seminggu di Betflag.





Tahun lalu, dua gol Pedro yang menenggelamkan nerazzurri, namun kali ini gol Isaksen memungkinkan tim Chivu unggul +8, keunggulan yang menentukan bagi analis taruhan Sisal, yang menawarkan odds 1,10 untuk gelar tricolore ke-21 nerazzurri. Momen emas Napoli terus berlanjut, kini hanya terpaut sembilan poin dari puncak klasemen: peluang gelar juara kedua bagi tim asal Naples ini ditawarkan dengan odds 20 kali lipat.