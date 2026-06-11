Pertandingan kelima... Alhamdulillah, kami akan segera bertanding di klub baru di Liga Roshen

Laporan media mengungkap kemungkinan pemain asal Maroko, Abdelrazak Hamdallah, akan memulai petualangan profesional barunya di Liga Pro Roshen, setelah masa singkatnya bersama Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presiden klub Al-Shabab, telah mengumumkan berakhirnya masa bakti Hamdallah di klub tersebut, akibat perselisihan terbarunya dengan rekan setimnya asal Belgia, Yannick Carrasco.

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Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi, Hamdallah hampir mencapai kesepakatan dengan manajemen Klub Al-Taawoun untuk bergabung dengan tim tersebut, dengan kontrak berdurasi dua musim.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak telah mencapai tahap lanjut, di tengah kesepakatan yang luas, sebagai persiapan untuk menyelesaikan kesepakatan dan penandatanganan resmi.

Hamadallah sebelumnya pernah membela 4 klub di Liga Roshen, yaitu Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab, dan Al-Hilal, dan ia berpotensi menjalani pengalaman kelimanya bersama Al-Taawoun.



