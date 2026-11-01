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Gelandang Borussia Dortmund Felix Nmecha memberikan penilaian jujur setelah BVB bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich dalam laga yang berlangsung saling serang. Nmecha, yang beroperasi di half-space kiri dalam sistem asimetris Kovac, merasa Dortmund meraih satu poin berharga dalam pertandingan yang berlangsung kacau.

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Nmecha menjadi jangkar lini tengah dalam pertarungan taktik

Gelandang Borussia Dortmund Felix Nmecha tampil penuh energi saat BVB dua kali bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Allianz Arena. Nmecha beroperasi di ruang antara area tengah dan sayap kiri dalam skema 4-4-2 asimetris racikan Niko Kovac.

Sang gelandang menjalani sore yang dramatis, termasuk keputusan handball pada babak kedua yang berujung pada tendangan penalti Harry Kane membentur mistar gawang.

Meski pertandingan berlangsung saling balas serangan, Dortmund tetap gigih untuk mengamankan satu poin.

Nmecha menggambarkan kekacauan saling serang dalam Klassiker

Berbicara kepada Sky setelah peluit akhir, Nmecha mengakui pertandingan itu menguji batas kemampuan fisik dan mental. "Kedua tim bermain bagus. Ada saat-saat ketika kami bisa mengambil kendali, tetapi Bayern juga punya kesempatan yang sama," ujar Nmecha.

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"Sesekali, pertandingan menjadi sedikit kacau. Laga ini benar-benar menyajikan segalanya."

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"Kami mengerahkan segalanya, dan pada akhirnya, rasanya kami meraih satu poin, bukan kehilangan dua poin. Itu perasaan yang menyenangkan," tegas sang gelandang.

Keseimbangan taktik Kovac menopang motor lini tengah

Disiplin posisi Nmecha di ruang antara area tengah dan sayap kiri memungkinkan Jobe Bellingham dan Joey Veerman mengendalikan area-area penting di tengah ketika Dortmund mendominasi pada beberapa periode babak pertama.

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Kovac mengatakan setelah pertandingan bahwa penambahan satu pemain di lini tengah melalui pressing dengan empat bek memungkinkan pemain seperti Nmecha mengganggu upaya Bayern membangun serangan.

Kerja keras Dortmund sebagai tim memastikan mereka tetap mampu bersaing sepanjang 90 menit.

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Fokus lini tengah beralih ke ujian domestik berikutnya

Nmecha dan Dortmund meninggalkan Munich dengan rekor tak terkalahkan mereka di liga tetap terjaga. Dortmund kini mengoleksi 18 poin, sama dengan Bayern di puncak klasemen.

Sang gelandang akan berupaya melanjutkan penampilan taktisnya yang solid dalam beberapa pekan mendatang.

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Dortmund mengalihkan fokus ke pertandingan Bundesliga berikutnya.