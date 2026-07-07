Pertandingan di Afrika menandai dimulainya persiapan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk musim baru

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi mengumumkan jadwal pertandingan persahabatan pertamanya dalam pemusatan latihan menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Hari ini, Selasa, klub Al-Ittihad memulai persiapannya untuk musim baru melalui pemusatan latihan di kota Jeddah.

Melalui akun resminya di platform "X", "Al-Ittihad" mengunggah cuitan yang mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Orlando Pirates dari Afrika Selatan pada 21 Juli mendatang, dalam pertandingan persahabatan pertamanya menjelang musim baru.

Pemusatan latihan Al-Ittihad di kota Jeddah akan berlangsung selama seminggu, di mana para pemain akan menjalani pemeriksaan medis dan pengukuran fisik, sebelum berangkat untuk memulai pemusatan latihan di luar negeri.

"The Tigers" kemudian akan bertolak ke kota pesisir Marbella di Spanyol untuk menjalani tahap kedua masa persiapan, pada periode 14 hingga 31 Juli mendatang, sebelum kembali ke kota Jeddah.

Melalui persiapan tersebut, Al-Ittihad bertujuan untuk merebut kembali gelar juara, setelah musim yang mengecewakan di mana mereka finis di peringkat kelima di Liga Saudi, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super Saudi di babak semifinal, serta tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad akan bersaing memperebutkan tiga gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khalifah Al-Haramain, serta Liga Champions Asia Elite yang akan mereka mulai dari babak kualifikasi.