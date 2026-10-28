Pertandingan Copa del Rey ditunda menyusul kecelakaan kereta api tragis yang merenggut korban jiwa di Spanyol

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Sepak bola Spanyol terhenti menyusul tabrakan kereta cepat yang dahsyat di Provinsi Toledo, yang membuat seluruh negeri berduka. RFEF segera memutuskan untuk menunda sejumlah besar pertandingan piala domestik pekan ini sementara pihak berwenang melanjutkan penyelidikan atas insiden tragis tersebut.

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Federasi bertindak menyusul tragedi di provinsi Toledo

Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF) secara resmi mengonfirmasi penundaan 24 pertandingan putaran pertama Copa del Rey yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap kecelakaan kereta api tragis yang terjadi di provinsi Toledo pada hari yang sama.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu, RFEF menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut. “Sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas kepada seluruh korban kecelakaan kereta api tragis yang terjadi pada Rabu dini hari di provinsi Toledo, RFEF telah memutuskan untuk menunda 24 pertandingan putaran pertama [Copa del Rey] yang semula dijadwalkan berlangsung malam ini,” kata federasi tersebut. Penundaan ini mencakup seluruh pertandingan yang dijadwalkan dimulai di berbagai wilayah Spanyol pada Rabu.

Tragedi tersebut melibatkan tabrakan antara kereta milik operator nasional Renfe dan layanan swasta Iryo di jalur sibuk yang menghubungkan Madrid dan Sevilla. Menurut pejabat daerah, kecelakaan itu berdampak besar, sementara petugas darurat terus bekerja tanpa henti di lokasi kejadian. “Seluruh komunitas sepakbola Spanyol bersatu dalam duka atas tragedi ini dan siap membantu pihak berwenang dalam menangani para korban kecelakaan yang menghancurkan ini,” tambah RFEF dalam pernyataannya.

Jumlah korban meningkat dan penyelidikan berlanjut

Emiliano Garcia-Page, presiden wilayah Castilla La Mancha, menyampaikan kabar terbaru yang memilukan mengenai korban kecelakaan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa sedikitnya 30 orang telah dinyatakan meninggal dunia, tetapi memperingatkan bahwa jumlah itu bisa bertambah seiring berlanjutnya operasi pencarian.

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Keluarga kerajaan Spanyol juga mengeluarkan pernyataan publik yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas peristiwa pagi itu. Pihak istana menyatakan bahwa mereka tersentuh dan khawatir dengan laporan yang datang dari lokasi kecelakaan. “Kami turut berduka bersama keluarga dan orang-orang terdekat mereka yang meninggal dunia, serta menyampaikan rasa kasih kami kepada mereka yang terluka dan terdampak,” bunyi pernyataan tersebut. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas penyelamat dan tenaga medis yang bekerja dalam kondisi sangat sulit di wilayah Toledo.

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Dampak terhadap jadwal piala domestik

Copa del Rey, kompetisi nasional tertua dalam sepakbola Spanyol, telah menggelar 18 pertandingan pada Selasa. Setelah 24 pertandingan yang dijadwalkan pada Rabu ditunda, 14 pertandingan lainnya saat ini masih dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Hingga kini, federasi belum menjelaskan apakah pertandingan pada Kamis akan tetap digelar atau masa berkabung akan diperpanjang hingga mencakup seluruh jadwal putaran pertama. Suporter dan klub masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan RFEF.

Terkait kelanjutan turnamen, federasi berjanji akan merilis jadwal baru secepat mungkin. “RFEF akan menyampaikan informasi pada waktunya mengenai jadwal turnamen yang telah direvisi serta tanggal dan waktu pasti untuk pertandingan-pertandingan yang ditunda,” jelas badan pengelola tersebut.

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Konteks turnamen dan absennya tim-tim elite

Copa del Rey musim lalu berakhir dengan Real Sociedad mengangkat trofi setelah mengalahkan Atletico Madrid dalam final yang berlangsung ketat. Kedua finalis tersebut, bersama Barcelona dan Real Madrid, akan mulai berlaga di kompetisi tahun ini pada babak 32 besar karena keikutsertaan mereka di Supercopa Spanyol.