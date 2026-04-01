Pertandingan Arab untuk Puncak Afrika antara Tentara Kerajaan dan Nahda Berkane

Komite Wasit Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah mengumumkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan antara Raja Army dan Renaissance Berkane.

Kedua wakil Maroko ini akan bertanding dalam leg pertama semifinal Liga Champions Afrika, Sabtu mendatang di Stadion Pangeran Moulay Abdallah di ibu kota Rabat.

Army Royal lolos ke babak ini setelah menyingkirkan Pyramids FC dari Mesir (juara bertahan), sementara Renaissance Berkane berhasil melewati rintangan Al-Hilal dari Sudan.

Tugas memimpin pertandingan puncak ini dipercayakan kepada wasit asal Mauritania, Dahan Bida, dalam pertandingan yang memiliki nuansa khusus antara dua tim Maroko yang berupaya mendekati satu langkah lagi menuju final kontinental.

Baca juga: Skakmat... Permainan berakhir: Salah terjebak dalam tipu muslihat besar



Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Aib menghantui Spanyol dan kecaman global setelah bencana pertandingan Mesir

Bida akan dibantu dalam memimpin pertandingan oleh wasit asal Angola, Gerson Emiliano dos Santos (asisten pertama), dan wasit asal Kamerun, Elvis J. Nobui Ngigui (asisten kedua), sementara wasit asal Mauritania, Abdelaziz Bouh, ditugaskan sebagai wasit keempat.

Terkait teknologi wasit video (VAR), wasit utama di ruang VAR adalah Haitham Kirat dari Tunisia, yang dibantu oleh Daniel Ny Oye Laria dari Ghana.

Baca juga: Hassan Shehata: Salah Layak untuk Real Madrid dan Barcelona.. dan Kami Akan Berlaga di Piala Dunia Tanpa Rasa Kurang Diri



Baca juga: Karena Messi dan Salah... Komisaris Liga Amerika mengejek Ibrahim Hassan