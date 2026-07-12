Pertandingan antara Argentina dan Swiss membuat Barcelona berada dalam situasi sulit... Jadi, apa ceritanya?

Julian Álvarez kembali menjadi sorotan setelah mencetak gol penting dalam kemenangan atas Swiss, dini hari Minggu ini, dengan skor 3-1 di perempat final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "AS" menulis: "Dia datang terlambat, tapi akhirnya datang juga. Julian Álvarez mencetak salah satu gol terpenting di turnamen ini pada babak perempat final Piala Dunia melawan Swiss. Gol penentu kemenangan. Di babak perpanjangan waktu."

Surat kabar itu melanjutkan: “Gol yang membuktikan bahwa angka 150 juta euro yang diminta Atlético Madrid untuk transfernya masih beralasan. Siapa pun yang ingin merekrutnya harus menyiapkan ceknya.”

Sorakan perayaannya adalah bukti terbaik dari segalanya. Itu adalah momen yang sangat dibutuhkan oleh penyerang Atlético tersebut. Alvarez berkata setelah pertandingan: “Itu seperti napas lega. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan rumit. Kehadiran pemain tambahan terkadang membuat segalanya semakin sulit, tetapi yang terpenting adalah kami menang.”

Dia melanjutkan: “Selalu ada banyak pembicaraan di media sosial, tapi kami fokus pada diri kami sendiri. Kamu harus tahu cara menanggung penderitaan; setiap pertandingan di Piala Dunia pun demikian. Lionel Messi adalah monster, yang terbaik dalam sejarah; tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Tinggal dua pertandingan lagi, dan kami akan berusaha memenangkan semuanya.”

Setelah awal musim yang tersendat akibat cedera dan rasa sakit di pergelangan kaki, ia secara bertahap menemukan tempatnya di tim hingga akhirnya menjadi pemain inti. Namun, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya; ia tidak mencetak gol dan tidak merasa nyaman.

Situasi semakin rumit setelah pernyataannya pasca-pertandingan pertama, di mana ia mengatakan bahwa solusi terbaik bagi semua pihak adalah mencari klub lain, mengisyaratkan kemungkinan kepergiannya dari Atlético Madrid.

Sorotan tertuju padanya, dan nilai transfernya yang fantastis menambah beban di pundaknya. Namun, Julián Álvarez memiliki keistimewaan yang membuat Atlético Madrid ingin mempertahankannya dan Barcelona ingin merekrutnya. Ia memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan dan mencetak gol-gol yang tampak mustahil, yang menjadikannya salah satu penyerang paling dicari di dunia.

Di Argentina, tak ada ruang untuk keraguan; sedangkan di Eropa, tak perlu ada perdebatan sama sekali... Pemain seperti dirinya sangat langka.