Pertandingan Al-Nassr vs Al-Ahli berjalan sangat kacau: Kingsley Coman melakukan tekel mengerikan dan diserang oleh Merih Demiral

Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo meraih kemenangan penting dalam perebutan gelar Saudi Pro League pada Rabu, dengan mengalahkan Al-Ahli 2-0. Namun, tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, situasi di lapangan menjadi sangat ricuh.

Pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Ahli, yang baru saja memenangkan AFC Champions League akhir pekan lalu, berlangsung dengan ketegangan tinggi. Al-Ahli yang berada di peringkat ketiga harus menang saat bertandang ke markas pemuncak klasemen untuk mempertahankan peluang merebut gelar juara.

Namun, hal itu tidak terwujud. Berkat gol dari Ronaldo dan Kingsley Coman, skor menjadi 2-0 untuk Al-Nassr, yang kini semakin dekat dengan gelar juara liga.

Setelah pertandingan, keributan meletus di King Saud University Stadium. Insiden itu dimulai pada detik-detik terakhir pertandingan, ketika Coman melakukan tekel keras dari belakang terhadap Merih Demiral di sekitar garis tengah. Pemain Prancis itu lolos dengan hanya mendapat kartu kuning.

Tak lama setelah itu, saat peluit akhir berbunyi, beberapa pemain terlibat pertengkaran. Demiral harus ditenangkan oleh pemain lain untuk mencegah dia menyerang Coman.

Tak lama kemudian, bek asal Turki itu memutuskan untuk semakin memprovokasi para pemain dan suporter Al-Nassr dengan memperlihatkan medali AFC Champions League-nya. Beberapa saat kemudian, ia juga meluapkan emosinya di media sosial dengan menulis: “Untuk pertama kalinya ada medali Champions League di stadion mereka.”

Sementara itu, Ronaldo berbincang dengan seorang penggemar Al-Ahli di depan kamera Thmanyah. “Lima gelar Liga Champions,” kata bintang Portugal itu. “Saya punya lima!”

Tak lama kemudian, Demiral juga menanggapi hal itu di hadapan media yang hadir. “Teman-temannya telah memenangkan Piala Dunia dan mengakhiri karier sepak bolanya. Sementara dia di sini, di Timur Tengah, bersikap sok jago soal lima gelar Liga Champions-nya. Dia bahkan tidak bisa memenangkan apa pun untuk Al-Nassr. Dia mengancam akan pergi jika mereka tidak membiarkannya menjadi juara. Sangat mengecewakan bahwa kariernya berakhir seperti ini,” kata sang bek.