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Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Pertandingan Afrika dengan nuansa Saudi... Mané menyingkirkan Koulibaly dari tim nasional Senegal

Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
World Cup
S. Mane
K. Koulibaly
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Senegal
Irak
Kanada
Arab Saudi

Dua Bintang Al-Hilal dan Al-Nassr Bertemu di Piala Dunia

Sadio Mané, bintang Al-Nassr, mengesampingkan rekan setimnya di tim nasional Senegal, Kalidou Koulibaly—bek Al-Hilal—dari pertandingan melawan Norwegia di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Senegal kalah 2-3 dari Norwegia dalam pertandingan yang berlangsung dini hari Selasa, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Pertandingan tersebut menampilkan performa yang kurang memuaskan dari Koulibaly, yang mendorong Pape Thiaw, pelatih timnas Senegal, untuk menggantikannya pada menit ke-72.

Namun, laporan media Senegal yang dikutip oleh saluran "Al-Arabiya" menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berasal dari Thiaw sendiri, melainkan dari para kapten timnas Senegal, yang dipimpin oleh Sadio Mané, serta gelandang Idrissa Jana Gaye.

Menurut laporan tersebut, Mané dan Gaye-lah yang menekan pelatih Senegal agar mengeluarkan Koulibaly dari lapangan, mengingat kesalahan berulang yang dilakukannya, yang menghancurkan harapan “Singa Teranga” untuk meraih kemenangan.

World Cup
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Senegal
SEN
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Iraq
IRQ

Kekalahan dari Norwegia ini merupakan kekalahan kedua bagi timnas Senegal di Piala Dunia, setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Prancis, sehingga mereka tetap tanpa poin, sejajar dengan Irak, menjelang pertandingan penentu di babak ketiga.

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