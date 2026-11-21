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Barcelona bersiap menghadapi Villarreal pada waktu yang tidak biasa, yakni pukul 14.00 waktu Spanyol, dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

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Menurut harian Sport, Barcelona telah menjalani tujuh pertandingan pada awal siang hari sejak LaLiga melakukan perubahan jadwal pada 2020.

Namun, hasil yang diraih Barcelona dalam laga-laga tersebut tidak menggembirakan. Mereka hanya mampu menang dalam tiga dari tujuh pertandingan yang dimainkan pada slot waktu itu.

Barcelona kehilangan banyak poin dalam pertandingan yang digelar pukul 14.00, dengan persentase kemenangan hanya 42,8 persen.

Untuk musim ini, laga kontra Villarreal akan menjadi penampilan pertama tim Catalan tersebut di slot pertandingan paling awal dalam sehari.

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Sejak Hans Flick menukangi tim Catalan, Barcelona sudah tiga kali bermain pukul 14.00. Dua laga terakhir, yang berlangsung musim lalu, berakhir dengan kemenangan susah payah dengan selisih satu gol.

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Yang terbaru adalah duel melawan Rayo Vallecano, saat Barcelona menang 1-0 berkat peran menentukan Ronald Araujo.

Pada laga kedua, Robert Lewandowski tampil sebagai pahlawan lewat gol berharganya ke gawang Deportivo Alaves.

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Adapun laga ketiga tercatat sebagai salah satu dari sedikit kegagalan Barcelona di kandang sendiri selama era sang pelatih asal Jerman.

Gol Raphinha tidak cukup untuk menghindarkan Barcelona dari kekalahan 1-2 dari Las Palmas, dalam pertandingan yang digelar untuk memperingati 125 tahun berdirinya klub.

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Di era Xavi Hernandez, tim Catalan bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano pada musim 2023-2024, lalu mengulangi hasil yang sama saat menghadapi Espanyol dalam derbi Catalonia pada musim 2022-2023.

Itu merupakan bagian dari rangkaian hasil buruk sepanjang empat pertandingan, yang diawali di era Ronald Koeman dengan hasil imbang 1-1 melawan Cadiz pada musim 2020-2021.

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Salah satu kenangan terindah Barcelona dalam laga siang hari terjadi ketika mereka menggilas Osasuna empat gol tanpa balas di Camp Nou pada musim 2020-2021. Laga itu masih diingat semua orang berkat Lionel Messi dan golnya yang dipersembahkan untuk Diego Armando Maradona, sambil mengenakan kaus Newell's Old Boys.

Pertandingan tersebut menjadi awal rangkaian tujuh laga yang dimainkan pada jam tersebut. Sebelumnya, Barcelona sempat bertanding pukul 13.00, jadwal lama yang diterapkan LaLiga sebelum diubah untuk menghindari bentrok dengan pertandingan sepak bola amatir.