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Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol menunjuk wasit internasional Alejandro Hernández Hernández untuk memimpin laga yang dinanti antara Barcelona dan Villarreal, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion "Spotify Camp Nou" dalam lanjutan LaLiga.

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Menurut harian Spanyol "Mundo Deportivo", Guillermo Cuadra Fernández akan bertanggung jawab atas teknologi Video Assistant Referee (VAR) selama pertandingan.

Ini menjadi kali pertama Hernández Hernández memimpin laga Barcelona musim ini. Sebelumnya, ia memimpin duel Villarreal kontra Atlético Madrid yang berakhir imbang 2-2 di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" pada 23 Agustus lalu, dalam lanjutan pekan kedua LaLiga.

Laga terakhir Barcelona yang dipimpin wasit asal Kepulauan Canaria itu adalah El Clásico melawan Real Madrid pada pekan ke-35 musim lalu. Pertandingan yang digelar di Stadion "Spotify Camp Nou" itu berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk tim Catalan, yang sekaligus memastikan gelar juara LaLiga secara resmi.

Menariknya, Barcelona merupakan tim yang paling sering bermain di bawah pimpinan Hernández Hernández di kasta tertinggi Liga Spanyol. Ia telah memimpin 42 laga Barcelona, dengan catatan 26 kemenangan, 12 hasil imbang, dan hanya 4 kekalahan bagi tim Catalan.

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Kekalahan terakhir Barcelona di bawah pimpinan wasit Spanyol itu terjadi pada musim 2023-2024, saat mereka takluk 4-2 dari Girona pada 4 Mei 2024 di Stadion "Montilivi".

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Di sisi lain, Hernández Hernández telah memimpin 30 laga Villarreal di kasta tertinggi, dengan catatan 13 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 7 kekalahan bagi tim tersebut.

Kemenangan terakhir Villarreal di bawah pimpinannya terjadi pada derbi melawan Levante musim lalu, saat mereka menang 5-1 di Stadion "La Cerámica" pada pekan ke-34 kompetisi.

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Duel Barcelona kontra Villarreal mendatang akan menjadi pertemuan kelima kedua tim yang dipimpin Hernández Hernández. Dari empat pertemuan sebelumnya, tim Catalan meraih 3 kemenangan dan 1 kali imbang.

Pertemuan pertama terjadi pada leg pertama semifinal Copa del Rey musim 2014-2015, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Barcelona.

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Adapun pertemuan kedua berlangsung di LaLiga musim 2018-2019 dan berakhir imbang di kandang Villarreal.

Dua pertemuan terakhir digelar di Stadion "La Cerámica" dan sama-sama dimenangi Barcelona, masing-masing dengan skor 1-0 dan 4-3 pada musim 2022-2023 dan 2023-2024.