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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pertama... Yordania mencatatkan nama Al-Salamy dalam sejarah Piala Dunia

J. Sellami
Austria vs Jordan
Austria
Jordan
World Cup
Maroko
Austria
Yordania
AS

Pelatih asal Maroko memimpin tim Al-Nashama dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia

Pelatih tim nasional Yordania asal Maroko, Jamal Al-Salamy, mencatatkan rekor unik dalam sejarah Piala Dunia setelah memimpin tim Al-Nashama di edisi 2026 turnamen tersebut.

Al-Salamy memimpin timnas Yordania dalam pertandingan pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria pada Rabu pagi ini, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 10 turnamen tersebut.

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis, Al-Salamy menjadi pelatih Afrika pertama yang memimpin tim nasional Asia di Piala Dunia sepanjang sejarah.

Pelatih asal Maroko berusia 55 tahun ini mengambil alih kepelatihan Yordania pada Juni 2024, dan berhasil membawa tim tersebut lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.

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Timnas Yordania merupakan salah satu dari empat tim yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia, bersama dengan Uzbekistan, Curaçao, dan Cape Verde.

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