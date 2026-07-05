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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pertama kalinya dalam edisi kali ini... Kabar gembira bagi pelatih Spanyol menjelang laga melawan Portugal

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
L. de la Fuente
N. Williams
Portugal
Spanyol
AS

Tim nasional Spanyol kembali diperkuat oleh tiga pemain menjelang laga melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

 Timnas Spanyol menggelar sesi latihan terakhirnya di Stadion Cotton Bowl, sebagai persiapan untuk pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Portugal, besok Senin.

 Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", hal yang paling menonjol dalam sesi tersebut adalah kembalinya Nico Williams ke sesi latihan bersama tim. Pemain sayap Athletic Bilbao itu berlatih bersama rekan-rekannya, yang berarti Luis de la Fuente akan dapat memanfaatkan seluruh 26 pemainnya dalam pertandingan melawan Portugal.

Ini akan menjadi kali pertama dalam edisi Piala Dunia ini di mana sang pelatih memiliki semua pemainnya yang tersedia.

Namun, Nico Williams masih belum siap secara fisik untuk menjadi starter, meskipun semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan dimasukkan ke dalam skuad.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Spain crest
Spain
ESP

 Selain itu, Victor Muñoz dan Jérémy Pino, dua pemain lain yang sebelumnya mengalami masalah fisik, juga akan tersedia.

Sesi latihan tersebut berlangsung di tengah gelombang panas ekstrem yang melanda Dallas dan sebagian besar wilayah Texas.

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