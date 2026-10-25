Pertama Kalinya dalam 5 Tahun: Jawaban Tegas dari Carrick soal Absennya Bruno Fernandes Melawan Bournemouth

Bruno Fernandes absen dari susunan pemain Manchester United melawan Bournemouth, hanya beberapa hari setelah kritiknya terhadap taktik pelatih Michael Carrick.

Kapten Manchester United itu sedang mengalami salah satu periode penurunan performa terburuknya, di mana United menjalani rangkaian tujuh pertandingan tanpa kemenangan sebelum melawat ke Bournemouth, Minggu hari ini.

Usai kekalahan memalukan 4-1 dari tim Como, pendatang baru di Liga Champions, pada Rabu, Fernandes melontarkan pernyataan pedas mengenai kurangnya pressing dari United.

Ia berkata kepada jaringan TNT: "Ini adalah keputusan dari tim pelatih untuk tidak melakukan pressing satu lawan satu, dan terkadang membiarkan sedikit ruang di belakang serta mencoba merebut bola pada momen pertama, menunggu hingga mereka menguasainya, lalu memberikan bola kepada mereka."

Ia melanjutkan: "Tetapi terkadang ketika kamu memberikan terlalu banyak bola kepada tim-tim ini, mereka memperoleh kepercayaan diri, dan mereka memiliki banyak pemain di belakang bola sehingga membuatmu banyak berlari, membuat orang merasa frustrasi, dan jelas bahwa ketika kamu merebut kembali bola, kaki dan pikiran menjadi lebih sulit untuk menyelesaikan tugas."

Carrick kini mencoret Fernandes, yang tampak marah ketika ditarik keluar pada menit ke-66 di Italia.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Fernandes tidak pernah dicoret dari susunan pemain utama Manchester United karena alasan yang tidak berkaitan dengan kebugaran fisik sejak November 2021 melawan Villarreal, dan yang menarik, Michael Carrick adalah yang bertanggung jawab atas tim pada saat itu.

Ketika ditanya mengenai keputusan tersebut pada Minggu hari ini, Carrick berkata: "Pemilihan susunan pemain adalah keputusan teknis murni."

Carrick sebelumnya pada pekan ini ditanya apakah ia akan mempertimbangkan untuk mencabut ban kapten dari Fernandes, ia pun menjawab: "Saya hanya mengatakan bahwa saya akan selalu melakukan - apa pun keadaannya - apa yang terbaik bagi klub."

Ia melanjutkan: "Pertama dan terutama, tim dan dinamikanya. Dan sekali lagi, ini soal klub. Dan saya akan selalu melakukan apa yang terbaik bagi klub."