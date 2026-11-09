Federasi Sepakbola Prancis menerima pukulan finansial setelah UEFA menjatuhkan denda sebesar 10 ribu euro; akibat keterlambatan dimulainya laga timnas Prancis melawan Belgia, pada 28 September lalu, dalam ajang UEFA Nations League, menyusul pelanggaran terkait kelengkapan kaus kaki para pemain dan pita berwarna khususnya.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkap bahwa insiden itu terjadi selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Prancis atas Belgia dengan skor satu gol tanpa balas, setelah para pemain timnas Prancis, di bawah pimpinan pelatih mereka Zinedine Zidane, tiba di lapangan terlambat dari jadwal yang ditentukan, yang menyebabkan penundaan dimulainya laga yang semula dijadwalkan pada pukul 20.45 selama beberapa menit.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa penyebab masalah ini kembali pada tidak terpasangnya pita berwarna yang benar pada kaus kaki para pemain, suatu detail yang tidak diperiksa oleh staf teknis sebelum pertandingan, sehingga mendorong panitia untuk menolak kelengkapan tersebut dan mewajibkan para pemain memperbaiki pelanggaran itu sebelum laga dimulai.

UEFA menganggap insiden tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6.07 regulasi UEFA Nations League, yang mewajibkan federasi-federasi nasional untuk memasukkan informasi yang dibutuhkan terkait kelengkapan pertandingan melalui platform «TIME» milik UEFA, selama pekan-pekan yang mendahului setiap laga.

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Masalah kaus kaki bukanlah satu-satunya insiden organisasional yang dialami pemusatan latihan pertama Zidane bersama timnas Prancis, karena sebelumnya sang pelatih pernah mengalami situasi memalukan selama laga melawan Turki, yang berakhir dengan kemenangan Prancis satu gol tanpa balas, setelah ia terlambat dari waktu dimulainya lagu kebangsaan Prancis "La Marseillaise".

Zidane menjelaskan seusai pertandingan bahwa protokolnya lebih cepat dari yang ia perkirakan, dengan mengatakan: "Saya sedikit lambat di awal. Saya lebih suka tiba pada waktu yang tepat," seraya menegaskan bahwa ia tidak menerima penjelasan yang cukup mengenai waktu yang ditentukan untuk penghormatan sebelum lagu kebangsaan dimainkan.

Persiapan menjelang laga itu juga diwarnai terlupakannya bendera tim, yang memaksa anggota rombongan untuk kembali dengan cepat ke ruang ganti untuk mengambilnya, dalam insiden lain yang mencerminkan kekacauan organisasional selama awal era staf teknis baru.

Menurut "L'Equipe", staf teknis membahas kesalahan-kesalahan ini dalam rapat evaluasi yang digelar pada 6 Oktober lalu, seusai pemusatan latihan pertama, dengan tujuan menghindari terulangnya hal tersebut pada agenda-agenda mendatang.

Timnas Prancis bersiap untuk kembali ke kompetisi, setelah para pemain berkumpul di pusat latihan Clairefontaine, untuk menjalani dua pertandingan terakhir pada fase grup UEFA Nations League, di mana mereka menghadapi Italia di kandang lawan, sebelum menjamu Turki di Bordeaux, di tengah harapan untuk memastikan lolos ke babak perempat final, karena hasil imbang pun sudah cukup untuk menjamin mereka melaju.