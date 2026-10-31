Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Corinthians Clarence Seedorf meminta para pemainnya menyalurkan semangat membara dalam diri mereka menjelang akhir musim Campeonato Brasileiro, menyusul kemenangan penting 2-0 atas Mirassol, rival dalam persaingan menghindari degradasi, pada Jumat. Kemenangan di Itaquera itu menjadi yang pertama bagi pelatih asal Belanda tersebut sejak menangani Corinthians sekaligus mengakhiri rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan bagi klub.

Iklan

Pelatih asal Belanda raih kemenangan pertama

Seedorf akhirnya merayakan kemenangan pertamanya sebagai pelatih Corinthians pada pekan ke-33 setelah gol Matheus Bidu dan Kaio Cesar pada babak kedua memastikan kemenangan atas Mirassol yang bermain dengan sepuluh pemain di Neo Quimica Arena. Hasil itu mengakhiri paceklik kemenangan sejak Corinthians menang 1-0 atas Rosario Central di Copa Libertadores pada 20 Agustus, rentetan hasil buruk yang membuat pendahulunya, Fernando Diniz, kehilangan pekerjaan. Meski masih berada di posisi ke-17 dengan 36 poin, tuan rumah kini hanya terpaut satu poin dari Mirassol yang menempati posisi ke-16.

Kartu merah membantu Corinthians tampil dominan

Corinthians menekan tim tamu sejak awal dan unggul jumlah pemain pada menit ke-24 setelah wasit Matheus Candancan melihat monitor VAR sebelum memberi kartu merah langsung kepada penyerang Mirassol Bruno Santos karena menyikut Andre Ramalho. Meski kiper tim tamu Walter menjaga skor tetap imbang hingga jeda, Seedorf mempertahankan skema awalnya pada babak kedua dan mendapat hasil pada menit ke-58. Matheuzinho mengirim umpan silang mendatar dari kanan yang disambut Bidu, yang dimainkan sebagai penyerang darurat, dengan meluncur di tiang jauh.

Saat Mirassol maju mencari gol penyeimbang, Kaio memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pada menit ke-80. Ia menggiring bola dari lini tengah hingga tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri yang melewati Walter.

Berbicara dalam konferensi pers seusai pertandingan, Seedorf mengatakan: "Kami akan bernapas seperti yang kami lakukan pada hari-hari sebelumnya. Sekarang kami harus mempertahankan amarah yang ada dalam diri kami. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sepanjang pekan kami berlatih dengan dedikasi dan intensitas yang luar biasa. Para pemain datang lebih awal, pulang lebih larut, dan melakukan segalanya untuk membalikkan keadaan. Sekarang kami telah mencapai momen yang akan sangat meningkatkan moral."

Iklan Iklan

Disiplin taktik memuaskan pelatih yang menuntut banyak

Selain mengakhiri paceklik kemenangan selama dua bulan, mantan gelandang Belanda itu sangat puas dengan cara para pemainnya mengendalikan tempo dan melakukan tekanan tinggi bahkan sebelum Bruno diusir.

Topik Terkait

Menilai penampilan tim secara keseluruhan, Seedorf menjelaskan: "Hal terpenting hari ini adalah kerja bertahan kami. Cara kami menekan sejak menit pertama. Bahkan ketika kedua tim masih bermain dengan sebelas pemain, kami mendominasi. Mirassol adalah tim yang sangat baik dalam menguasai bola. Namun, kami membuat mereka sangat kesulitan, berulang kali merebut kembali penguasaan bola, dan itu memberi kami kendali atas pertandingan.

"Saya rasa itulah aspek-aspek yang telah sangat kami tingkatkan. Saya ingat babak pertama pertandingan melawan Vasco, ketika kami kurang cepat dalam mengalihkan arah permainan. Mirassol kesulitan justru karena organisasi dan disiplin kami; kami membuat mereka banyak berlari. Lalu kami melibatkan para pemain kunci kami dalam permainan. Bidu dan Kaio tampil sangat baik dan merepotkan lawan di sepertiga akhir lapangan."

Iklan

Menatap laga melawan Sao Paulo di Vila Belmiro pada Rabu, ia menambahkan: "Fokus kami adalah pertandingan hari ini [melawan Mirassol]. Tentu saja, kami mengenal Sao Paulo dengan baik. Yang bisa saya jamin adalah tim kami akan mempertahankan intensitas ini hingga akhir tahun."

Derbi sengit menanti Corinthians yang mulai bangkit

Corinthians kini menghadapi rangkaian laga berat untuk keluar dari zona degradasi, dimulai dengan derbi melawan Sao Paulo pada Rabu, 4 November, sebelum menghadapi Botafogo pada 18 November dan Atletico Mineiro sepekan kemudian. Sementara itu, Mirassol yang berada di posisi ke-16 bertandang ke markas Chapecoense pada 3 November sebelum menghadapi Atletico Mineiro dan Fluminense. Kemenangan kedua secara beruntun pada tengah pekan akhirnya bisa mengangkat tim Seedorf keluar dari empat posisi terbawah.