Persiapan Inggris untuk Piala Dunia terganggu parah akibat perampokan: sopir diduga terlibat

Persiapan tim nasional Inggris menjelang laga Piala Dunia melawan Kroasia mengalami pukulan telak. The Daily Mail melaporkan bahwa sejumlah besar barang milik para pemain dan pelatih dicuri dari minibus yang sedang dalam perjalanan menuju Kansas City.

Tim Inggris memulai persiapan Piala Dunia mereka di Florida dan akan berlatih untuk pertama kalinya di Kansas City pada hari Sabtu, tempat di mana tim nasional Belanda juga akan bermarkas selama beberapa minggu ke depan. Namun, persiapan untuk latihan tersebut kini terganggu parah akibat pencurian barang-barang penting.

Semua sepatu pertandingan para pemain dan bola pertandingan, kecuali satu, telah dicuri. Namun, tidak berhenti di situ saja. Pelatih kepala Thomas Tuchel dan stafnya kehilangan sejumlah besar perlengkapan latihan penting dan harus segera mencari solusi.

"Staf Inggris telah mengemas semua peralatan latihan esensial mereka untuk perjalanan dari kamp latihan di Florida ke markas resmi Piala Dunia mereka," tulis The Daily Mail. "Ini mencakup peralatan analisis, papan tulis Tuchel, dan meja pijat."

"Dalam apa yang menjadi pukulan telak bagi persiapan menjelang laga pembuka Piala Dunia pada Rabu melawan Kroasia, petugas keamanan menduga bahwa sopir yang mereka percayai untuk mengantarkan perlengkapan tersebut terlibat dalam insiden ini."

Tuchel dan stafnya kebingungan dan merasa kini mereka harus berlomba melawan waktu untuk tetap bisa memimpin latihan yang layak dengan peralatan yang memadai. Kemungkinan peralatan baru harus didatangkan dari luar negeri.

FA sedang berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam 'upaya putus asa' untuk menemukan barang-barang yang dicuri. Asosiasi Sepak Bola Inggris menolak memberikan komentar lebih lanjut kepada The Daily Mail. Inggris akan bertanding melawan Kroasia pada 17 Juni.