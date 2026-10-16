Tebas telah melalui platform media sosial X menuding stasiun televisi milik Real Madrid, Real Madrid TV, beserta tokoh-tokoh di dalamnya menggunakan metode dari era Nazi Jerman.

"Petinggi Real Madrid mengarahkan sekelompok penjaga gerbang informasi, dan Real Madrid TV adalah wakil utama mereka. Cara mereka selalu sama: Mereka memilih rangkaian permainan yang menarik bagi mereka, mengulang-ulang kesalahan, menebar ketidakpercayaan, dan menciptakan sosok musuh. Metode ini mengingatkan pada mekanisme propaganda yang digunakan Goebbels, menteri propaganda Nazi Jerman: pengulangan sistematis, penciptaan sosok musuh, dan penundukan fakta demi narasi," tulis Tebas menanggapi sikap Real Madrid setelah pengumuman skorsing empat pertandingan terhadap Vinicius Junior.

Pemain asal Brasil itu kembali kehilangan kendali dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal akhir pekan lalu. Sebelum golnya yang dianulir, ia menjambak rambut pemain lawan dan akibatnya diganjar kartu merah. Setelah itu, ia melabrak wasit Isidro Diaz dan harus dibawa menjauh oleh Antonio Rüdiger. Ia juga diduga mendorong seorang staf LaLiga saat menuju ruang ganti. Vinicius Jr. kemudian dijatuhi skorsing dua pertandingan atas tindakan kekerasannya dan dua pertandingan lagi atas perilakunya setelah menerima kartu merah.

Sehari kemudian, pemain asal Brasil itu sekali lagi menggambarkan dirinya sebagai korban. Di Instagram, ia mengunggah montase foto berisi delapan adegan dari berbagai pertandingan yang menurutnya seharusnya membuat para pemain lawannya mendapat kartu kuning atau kartu merah. "Dan yang mendapat kartu kuning serta merah selalu Vinicius. Memalukan," keluhnya dengan nada menantang.

Jose Mourinho kembali mencium adanya konspirasi terhadap Real Madrid dan Vinicius Junior

Pelatih Jose Mourinho juga kembali mencium adanya konspirasi terhadap Real, karena pihak liga mengumumkan hukuman Vinicius sesaat sebelum pertandingan Liga Champions melawan AS Roma. "Boleh saya bertanya kepada Anda?" kata Jose Mourinho kepada seorang wartawan dalam konferensi pers setelah timnya berhasil bangkit di Olimpico. "Apakah normal seorang pemain mengetahui bahwa ia diskors selama empat pertandingan dua jam sebelum laga? Anda tidak perlu menjawab saya. Apakah itu normal? Tidak bisakah mereka mengumumkannya baru sekarang atau besok pagi? Haruskah mereka melakukannya tepat ketika kami sedang dalam perjalanan ke stadion?"

Mourinho kemudian berbicara lebih terus terang, bahkan dengan kata-kata yang keras: "Hal-hal dilakukan tanpa rasa malu. [...] Kau ingin membunuh seorang pemain dua jam sebelum pertandingan. Itu tampak tidak normal bagi saya. Namun, saat ini hal itu justru tampak normal bagi saya, karena sekarang semuanya sudah terbongkar."

Pada pertengahan September, setelah kekalahan 1-2 dalam derbi melawan Atletico, Mourinho sudah membawa gambar-gambar cetak ke konferensi pers dan mengklaim bahwa Atletico seharusnya mendapat dua kartu merah dalam adegan-adegan tersebut. Tebas kemudian menanggapi laporan media yang menyebut adanya "konspirasi" terhadap Real dengan mengatakan bahwa seseorang harus "hidup di galaksi lain" untuk memercayainya: "Lebih mudah menunjuk sebuah konspirasi daripada menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan."

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Mengapa Real Madrid terus berselisih dengan bos LaLiga, Tebas?

Klub itu pun telah menanggapinya lewat sebuah pernyataan dan menyebut ucapan Tebas "tidak dapat diterima". Setelah Tebas membandingkan media Real Madrid dengan Goebbels, perselisihan keduanya kian memanas. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut kini menuntut pengunduran diri pemimpin liga itu.

"Real Madrid menilai sungguh tidak dapat ditoleransi dan sangat serius bahwa seseorang yang menduduki dua jabatan dengan tanggung jawab terbesar dalam sepakbola Spanyol membuat perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami, para pemimpinnya, dan stasiun televisinya. Penjelasan bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi tidak mengubah sifat pernyataannya yang sangat menghina, tercela secara moral, dan tidak pantas secara kelembagaan," bunyi pernyataan itu. "Karena itu, Real Madrid menuntut agar ia segera mengundurkan diri sebagai presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol."

Selain menyoroti pernyataan terbaru Tebas, Real kembali mengangkat kasus Negreira dan menuding bos LaLiga itu tidak bertindak dalam perkara tersebut, sehingga mereka telah menghubungi UEFA.

AI - Gemini

Apa inti "kasus Negreira" yang melibatkan Real Madrid dan FC Barcelona?

Latar belakangnya: Inti kasus Negreira adalah pembayaran FC Barcelona hingga tujuh juta euro selama bertahun-tahun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite wasit Spanyol. Otoritas peradilan Spanyol menyelidiki apakah pembayaran itu dimaksudkan untuk memengaruhi hasil olahraga. Barcelona membantah melakukan pelanggaran.

Terkait perwasitan Spanyol, perselisihan dengan LaLiga sudah benar-benar memuncak tahun lalu. Dalam surat terbuka bernada keras sepanjang empat halaman kepada federasi sepakbola Spanyol pada awal Februari, Real berbicara tentang "distorsi persaingan", "manipulasi", "penipuan", dan sistem yang korup "secara sistematis dari dalam", yang harus dirombak dari dasarnya.

Setelah surat itu terbit, Tebas menuding Real memiliki "mentalitas korban": "Sekarang mereka benar-benar kehilangan akal. Tujuannya adalah mendiskreditkan LaLiga." LaLiga bahkan melaporkan klub dari ibu kota Spanyol itu kepada pihak berwenang.

Terlepas dari perbandingan yang jelas tidak pantas tersebut, di tengah kembali memanasnya perselisihan antara Tebas dan Real, Real Madrid TV memang telah membuka diri terhadap kritik dalam beberapa tahun terakhir. Bukan tanpa alasan, sejumlah keputusan redaksinya menuai kecaman keras.

Salah satu contohnya adalah perlakuan memalukan terhadap wasit Ricardo De Burgos Bengoetxea menjelang final piala melawan Barca pada April tahun lalu. Real mengunggah video di Real Madrid TV yang membahas De Burgos Bengoetxea dan menyoroti sejumlah keputusan kontroversial sang wasit pada masa lalu yang merugikan Real. Stasiun televisi milik klub itu juga mengeluhkan persentase kemenangan Real dalam laga-laga yang dipimpin De Burgos Bengoetxea dan menghitung bahwa persentase Barca jauh lebih tinggi. Pihak Madrid pun mempertanyakan kelayakannya memimpin pertandingan besar.

De Burgos Bengoetxea menangis dalam konferensi pers sebelum final dan menceritakan bahwa putranya mengalami gangguan di sekolah akibat pemberitaan tersebut.



