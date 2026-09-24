Saluran televisi Real Madrid menanggapi Juanma Castano, setelah permintaan maafnya secara terbuka atas perbandingan yang dibuatnya di surat kabar ABC antara saluran tersebut dengan surat kabar "Gara" yang ditutup pada tahun 1999 karena menjadi bagian dari jaringan finansial dan struktural kelompok teroris ETA.

Castano telah memicu kontroversi dengan perumpamaan ini, sehingga Real Madrid mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa "klub kami menilai bahwa membandingkan corong media resmi Real Madrid dengan surat kabar yang sejarahnya terkait dengan dunia kelompok teroris ETA merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan melampaui segala batas".

Setelah itu, Juanma Castano meminta maaf atas perbandingan tersebut dalam programnya "El Partidazo": "Ini berlebihan. Perbandingan ini tidak perlu, dan saya meminta maaf telah membandingkan saluran televisi Real Madrid dengan surat kabar Gara. Saya minta maaf atas hal itu".

Jurnalis dari saluran "Cadena COPE" itu melanjutkan kritiknya terhadap saluran televisi Real Madrid dengan mengatakan: "Pandangan saya tentang saluran Real Madrid tetap sama seperti yang tercantum dalam sisa artikel tersebut, sebagaimana kemarin, dan akan tetap demikian sampai mereka mengubah perilaku mereka. Saluran televisi Real Madrid berbohong, memanipulasi, mengarahkan tuduhan, dan mengganggu orang-orang".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Setelah permintaan maaf ini, penyiar Alvaro de la Lama membahas pernyataan Juanma Castano dalam program "Real Madrid Conecta".

Ia mengatakan: "Kita seharusnya tidak pernah melampaui batas dengan membandingkan saluran Real Madrid dan surat kabar Gara, mengingat apa yang telah dialami negara ini dalam konteks tersebut. Saya tidak akan membahas hal ini, karena tidak pantas untuk itu. Juanma Castano meminta maaf dalam program radionya. Apakah permintaan maaf itu bisa diterima? Setiap orang bebas bertindak".

Ia menegaskan: "Kesan saya, dan pendapat pribadi saya, ia justru berusaha melanjutkan hal itu. Bagaimana caranya? Ia menyebut kami sebagai pembohong. Ia menyebut kami sebagai manipulator... pembohong dan manipulator dalam hal apa? Ada gambar-gambar yang membuktikan apa yang kami perdebatkan hari demi hari, terkait sistem perwasitan".

Ia melanjutkan: "Tidak ada apa pun yang bersifat pribadi dalam hal ini, saya mengatakan ini karena dalam kasus Juanma Castano tampaknya demikian. Dan saya menganggapnya sebagai persoalan pribadi, karena tidak seorang pun boleh membandingkan saya dengan kelompok teroris mana pun atau media apa pun yang membela atau pernah membela kelompok teroris. Dan sekarang saya berbicara kepada Anda, Alvaro de la Lama: tidak seorang pun boleh membandingkan saya dengan hal itu. Anda meminta maaf, tetapi kemudian... pembohong dan manipulator. Ada gambar-gambar yang membuktikan sebaliknya".