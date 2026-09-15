"Dia sangat marah kepada Mbappe. Baginya, itu adalah bentuk penipuan. Itu kata yang keras, tetapi memang seperti itulah dia melihatnya", kata mantan pemain PSG Jerome Rothen kepada RMC Sport. "Dan bukan hanya dia. Semua orang di sekitar Ousmane, orang-orang di ruang ganti PSG" marah kepada penyerang Real Madrid itu, tambahnya.

Beberapa rekan setim duo superstar itu di tim nasional Prancis juga disebut marah atas pernyataan Mbappe. "Perasaan yang kami miliki saat Piala Dunia kini terkonfirmasi. Ada banyak pemain yang punya masalah dengan perilaku Mbappe dan pernyataannya. Itulah kebenarannya. Dia telah menjauh dari banyak orang di tim Prancis", kata Rothen, seraya berspekulasi bahwa kini akan terbentuk "dua kubu": "Saya pikir dinding-dinding [pada jeda internasional berikutnya] akan sedikit berguncang."

Dalam wawancara dengan France Football dan L'Equipe, Mbappe dengan jelas mengklaim status favorit untuk trofi bergengsi itu bagi dirinya sendiri dan menyebut dirinya sebagai "yang terpilih", meski Dembele "selalu dianggap sebagai pemain berbakat". "Saya sudah berada di level teratas sejak awal. Dia menempuh jalan yang berbeda, cedera, tetapi dia menebusnya dengan baik", tegasnya.

Bagaimana Ousmane Dembele bereaksi terhadap pernyataan Kylian Mbappe?

Setelah kemenangan 1-0 PSG, Dembele yang sejauh ini lebih tertutup dalam perdebatan Ballon d'Or akhirnya angkat bicara mengenai topik tersebut dan tampaknya memberikan jawaban untuk Mbappe. "Saya selalu seperti ini: di belakang di kelas, bekerja keras", jelasnya setelah kemenangan tandang itu dan menambahkan soal penghargaan tersebut: "Sejak awal karier saya, saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang itu. Saya tidak pernah menjadi yang terpilih. Saya bekerja sangat keras. Tahun lalu saya mendapat ganjaran setelah musim yang fantastis bersama Paris Saint-Germain. Tahun ini kita lihat saja, santai dan tanpa tekanan."

Selain Mbappe dan Dembele, juara dunia Spanyol Lamine Yamal dan Rodri (keduanya FC Barcelona) juga bisa diperhitungkan peluangnya untuk meraih Ballon d'Or. Harry Kane dari Bayern Munchen juga dianggap sebagai salah satu favorit. Rekan setim Dembele, Kvicha Kvaratskhelia, juga punya peluang berkat keberhasilan PSG kembali menjuarai Liga Champions.