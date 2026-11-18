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Barcelona sudah mulai merancang musim depan sejak dini dengan menempatkan perekrutan bek tengah sebagai salah satu prioritas di bursa transfer. Namun, penentuan sosok bek baru itu justru memicu perbedaan pendapat antara direktur olahraga Deco dan pelatih kepala Hans Flick.

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Menurut jurnalis Ekrem Konur, terjadi "perselisihan internal" antara Flick dan Deco terkait nama yang seharusnya berada di urutan teratas daftar kandidat untuk memperkuat lini belakang, karena keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bek yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Catalan tersebut.

Flick cenderung ingin mendatangkan Nico Schlotterbeck, bek Borussia Dortmund, yang menurut pelatih asal Jerman itu memiliki karakteristik yang dibutuhkan untuk menerapkan gagasan taktiknya. Sementara itu, Deco lebih memilih merekrut Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, karena dianggap mampu memberikan nilai tambah yang dibutuhkan Barcelona.

Preferensi Flick terhadap Schlotterbeck didasari pemahamannya yang baik tentang sepak bola Jerman, serta penilaiannya terhadap kemampuan bek Dortmund itu dalam bertahan secara proaktif dan menghadapi duel satu lawan satu. Selain itu, Schlotterbeck juga kuat dalam mengalirkan bola dan membangun serangan dari belakang, karakteristik yang sejalan dengan gaya bermain yang ingin ditanamkan sang pelatih di Camp Nou. Flick menilai Schlotterbeck mampu memadukan ketangguhan dalam bertahan dengan kemampuan menguasai bola di bawah tekanan, sehingga memberi tim opsi tambahan dalam membangun serangan dan membantu menciptakan keseimbangan antara peran bertahan dan menyerang.

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Di sisi lain, Deco menempatkan Alessandro Bastoni sebagai pilihan utamanya. Bek Inter Milan itu mendapat apresiasi dari sang direktur olahraga berkat pengalamannya di level kompetisi tertinggi, kemampuan teknisnya dalam mengolah bola, serta fleksibilitasnya dalam menjalankan berbagai peran bertahan.

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Deco menilai Bastoni merupakan opsi yang kompetitif untuk memperkuat lini belakang Barcelona, mengingat kemampuannya berkontribusi dalam membangun serangan. Faktor-faktor tersebut membuatnya menjadi kandidat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tim pada periode mendatang.

Ekrem Konur menegaskan bahwa Schlotterbeck dan Bastoni masih masuk dalam daftar incaran Barcelona. Ia menambahkan bahwa klub belum memutuskan arah yang akan diambil terkait perekrutan bek tengah, dan pemilihan salah satu dari keduanya akan bergantung pada penilaian teknis dan pandangan jajaran manajemen olahraga, serta persyaratan finansial dari masing-masing transfer.

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Nama Alessandro Bastoni bukanlah hal baru bagi Barcelona. Bek asal Italia itu sempat dikaitkan kuat dengan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas 2026 dan menjadi salah satu nama paling menonjol yang diupayakan Deco untuk memperkuat lini belakang. Laporan dari Spanyol yang sebelumnya dikutip situs Goal menyebutkan bahwa sang direktur olahraga telah mencapai kesepahaman dengan pemain tersebut mengenai kemungkinan kontrak hingga 2031. Namun, transfer itu terganjal karena tidak mendapat persetujuan Hans Flick, ditambah perselisihan finansial dengan Inter Milan yang bersikukuh membanderol pemainnya sekitar 70 juta euro, di tengah laporan bahwa tawaran awal Barcelona senilai 45 juta euro ditolak.

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Sementara itu, Nico Schlotterbeck juga tidak luput dari radar Real Madrid, setelah laporan dari Jerman dan Spanyol mengungkap bahwa Los Blancos memantau bek asal Jerman tersebut. Laporan itu juga menyebut adanya kontak dengan perwakilan sang pemain serta kesiapan klub untuk mempertimbangkan perekrutannya dengan nilai 50 hingga 60 juta euro. Ketertarikan Real Madrid terhadap pemain itu dikaitkan dengan keinginan José Mourinho untuk memperkuat lini tengah pertahanan, tetapi transfer tersebut tidak terwujud sehingga Schlotterbeck tetap bertahan di Borussia Dortmund.

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